Felipe González explica en 'El Hormiguero' por primera vez a quién votó en las elecciones del 4-M: "Me asustó"

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha aprovechado la entrevista que este miércoles ha concedido a Antena 3 para explicar qué voto en las pasadas elecciones madrileñas, en las cuales la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, ganó con una amplía mayoría respecto a los demás partidos.

González ha querido explicarlo en 'El Hormiguero', programa que presenta Pablo Motos de forma habitual y en la cual ha querido hacer hincapié en que él no indultaría a los presos del procés si estuviese en la actualidad en el Consejo de Ministros que debe tomar la decisión.





González pidió al PSOE "reflexión" tras los malos resultados durante el 4-M

A diferencia de lo que se vivió en Génova el pasado 4-M, en la sede del PSOE la tristeza era la principal protagonista después de que los socialistas se dejasen muchos votos por el camino y se convirtiesen en la tercera fuerza política, detrás de PP y Más Madrid, que se ha convertido en menos de dos años en la principal fuerza de la oposición.





Este hecho tuvo repercusión dentro del PSOE, ya que su candidato, Ángel Gabilondo, decidió no recoger el acta en la Asamblea de Madrid en un acto de intentar hacerse cargo del mal resultado que había obtenido su formación. En esta misma dirección apuntó José Manuel Franco, quien dimitió a escasas 48 horas de conocerse los resultados como líder del PSOE madrileño.

Muchas fueron las voces quienes se alzaron contra la estrategia que había llevado durante la campaña electoral el PSOE. Una de ellas, precisamente, fue el exlíder del PSOE, quién hizo hincapié en que los datos daban a entender que se necesitaba elaborar "una reflexión interna".





Felipe González revela por primera vez su voto en las elecciones del 4-M

Por eso, había mucha expectación en si el presentador finalmente le preguntaba sobre las elecciones madrileñas y sobre el actual panorama del PSOE tanto a nivel autonómico como a nivel nacional.





Sin embargo, ha sido el propio González quien ha querido explicar que él votó a Gabilondo pese a que en la actualidad muchas cuestiones le separen del PSOE a nivel nacional y de su secretario general, Pedro Sánchez, con quien lleva sin hablar desde la moción de censura de Mariano Rajoy.

“Voté a Gabilondo nada más terminar de ver el primer debate” #FelipeGonzálezEHpic.twitter.com/6muRHSqdcg — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 26, 2021

"Yo voté a Gabilondo, por cierto, y él lo sabe y voy a decir un detalle. Lo voté inmediatamente oí y me quedé desesperado tras el primer debate electoral. Yo voté por correo y cuando llego a Madrid decidí ir al votar porque si no no iba a ir a votar. Me asustó lo que estaba pasando, el nivel del debate y lo poco que se hablaron de políticas", ha explicado a Pablo Motos.

También te puede interesa

Ayuso no lo duda y lanza un claro mensaje mientras pasea con su nuevo novio por Ibiza

Felipe González invita al PSOE a una "reflexión interna" tras el 4M