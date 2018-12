Famous gana la reñida final de 'Operación Triunfo 2018'

Todo parecía indicar que, de los cinco finalistas, Natalia, Alba Reche y Famous coparían los tres primeros puestos. Y así ha sido.

Famous ha ganado esta noche 'Operación Triunfo 2018' y el premio de 100.000 euros del concurso con un 36% de los votos del público, defendiendo en la primera parte de esta reñida e impredecible final And I Am Telling You I'm Not Going, de Jennifer Hudson.

Amaia Romero le ha pasado el testigo de ganadora de "OT" al cantante sevillano, que se ha impuesto en la segunda ronda de votaciones a Alba Reche -35% de los votos- y a Natalia -29%-, en una final en la que los tres concursantes han interpretado los temas que eligieron para la "gala cero" del talent-show de La 1 de Televisión Española: Natalia, Crazy, de Gnarles Barkley, Famous, Faith de Stevie Wonder, y Alba Reche, Dangerous Woman.

Para la gala, la finalmente 'medalla de bronce', Natalia, ha interpretado The Edge Of Glory, de Lady Gaga; I'm Telling You I'm Not Going, de Jennifer Hudson; Alba Reche, Creep, de Radiohead; Sabela, Tris tras, de Marful; mientras que Julia ha cantado Déjame ser, de Manuel Carrasco.

Sabela ha quedado como cuarta finalista y Julia en quinto puesto en esta final, trending topic absoluto de la noche, en la que han actuado Rozalén junto a David Otero y Pablo Alborán, y la ganadora de la anterior edición, que ha interpretado su primera canción, Un nuevo lugar, una "especie de aperitivo" de su próximo trabajo, ha dicho Amaia.

"Eres gigante, una bestia"

"Eres gigante, una bestia en el escenario. Lo tienes de fábrica, innato", elogiaba Ana Torroja, junto a Manuel Martos y Joe Pérez Orive, al ganador de la noche tras defender el primero de sus temas.

Con Pablo Alborán acompañando a Roberto Leal, y los familiares de los aspirantes pendientes desde las gradas, se han cerrado las líneas de la primera ronda de votaciones de la noche, que sacaba de la clasificación final a Sabela (12% de los votos) y Julia (10%).

Alba Reche, Natalia y Famous tenían todavía que volver a sus orígenes e interpretar las canciones que escogieron para la "gala cero" del concurso, donde han podido lucirse y dejar patente la evolución durante su estancia de 92 días en la Academia de Operación Triunfo, con Noemí Galera a la cabeza.

Entre actuación y actuación han ido subiendo al escenario los invitados de la noche, y no han faltado vídeos recopilatorios entre humorísticos y lacrimógenos y entrevistas a los finalistas de esta edición que, también, ha estado marcada por supuestas relaciones o "shippeos", monopolizando los chismorreos virtuales las parejas Alba y Natalia, Miki y Natalia o, en los inicios, Julia y Carlos Right.

Inevitables "salseos" viendo el día a día de dieciséis jóvenes a través de YouTube, que han hecho de esta una temporada intensa en la que no han faltado mensajes feministas, y que ha pasado por La 1 de TVE con una gran presencia femenina.

Con cuatro mujeres finalistas y un ganador culmina una edición trufada también de polémicas, como el "mariconez" de la canción de Mecano "Quédate en Madrid", la abrupta salida de Itziar Castro como profesora de interpretación y la consiguiente reincorporación de "Los Javis" o la denuncia por parte de algunas concursantes por no recibir durante semanas asistencia psicológica.

Tampoco han faltado las críticas, empezando por la reticencia de parte de los espectadores de poner en marcha una nueva edición con un precedente tan cercano en el tiempo y tan icónico, aunque, si algo ha abundado en "OT 2018", sin duda han sido los "memes" que todos sus protagonistas han generado en las redes sociales.

A partir de esta noche ya podrán testar en esos lares las opiniones de sus seguidores durante estos tres meses de encierro, aunque pronto volverán a la Academia para una gala especial de Navidad y para otra en la que se escogerá al representante español en Israel para la próxima gala de Eurovisión.

Allí volverán a reunirse los dieciséis cantantes iniciales, que saldrán al ruedo a partir de febrero con una gira que les llevará, de momento, a Madrid (8 de febrero), Pamplona (3 de mayo), A Coruña (24 de mayo), Barcelona (31 de mayo), Bilbao (1 de junio), Inca (27 de junio), Valencia (29 de junio) y Gijón (21 de julio). Y, añadidas esta misma noche, se suman tres nuevas citas para ver en vivo a los "triunfitos": Sevilla, el 6 de junio, la ciudad del flamante ganador; el 22 de ese mismo mes, Palencia y, el 6 de julio, la gira recalará en Málaga.