Fallos técnicos, talento y Roberto Leal en su casa; 'Operación Triunfo' hace historia por el coronavirus

Debido a la crisis del coronavirus en España, continúan cambiando muchos de nuestros hábitos para poder superar las dificultades del COVID-19. La televisión también se ha visto afectada por todo ello, pero también es cierto que hay formatos que se han visto más afectados que otros debido a como están concebidos.

No es lo mismo una serie grabada, unos informativos, o un concurso. Por esa razón hay programas que se siguen emitiendo con normalidad, he incluso hayan ampliado su horario de emisión, como es el caso de los informativos, y otros que directamente han visto como tenían que ser cancelados, como 'La ruleta de la suerte', que ha visto como ya no se grabará hasta que pase todo ya que sin público perdía toda su esencia.

Otro programa que se ha visto mermado por la evolución del coronavirus ha sido 'Operación Triunfo'. Primero fue prohibir chocar la mano al público cada vez que los concursantes pasasen la pasarela. Después la cancelación de las firmas de disco. Más tarde el anuncio de las galas sin público, y finalmente, y tal como están las cosas, la organización de una gala que pasará a la historia de la televisión.

Roberto Leal desde su casa y actuaciones desde la Academia

Lejos de cancelar la gala por las medidas adoptadas por el Gobierno, el equipo técnico de Gestmusic y de TVE estuvo a la altura e hizo una gala y un formato totalmente adaptado a estos días que nos está tocando vivir.

Roberto Leal, alma sin lugar a dudas de las galas y prácticamente del concurso, decidía llevarse las cámaras hasta el salón de su casa para presentar desde allí, desde una pantalla, con toda la dificultad técnica que conlleva y también con lo complicado de dirigir con cierto dinamismo y gracia algo así.

A pesar de todas la dificultades técnicas, de los silencios esperando que la señal llegue a su destino para poder responer, a pesar de ello, este formato fue un éxito, una evolución, una apuesta arriesgada que funcionó lejos de decepcionar, y además, Pepa, la famosa perra de Leal, fue parte del show. Esta propuesta fue un reloj suizo desordenado que marcó la hora a la perfección.

Los concursantes, lejos de estar desconcertados con todo el lío que se está viviendo fuera, fueron muy voluntariosos e intentaron dar lo mejor de sí mismos donde habitualmente suelen hacer los pases de micros. Y es cierto que faltaron bailarines, puestas de escena, realización, sí, pero a pesar de ello fue un producto muy funcional y se pudo disfrutar de grandes actuaciones como las de Nia o Gèrard.

Una gala especial donde se decidió que no se expulsaría a nadie, y que finalmente, una expulsión que se dará en la próxima gala. A pesar de esta gala particular, fue una gala con artistas invitados. Marwan, Rozalén y Alfred se asomaron desde sus casas para actuar de tal manera que parecía que internet había entrado de lleno en la televisión.

Hubo favorita del público, que fue a parar otra vez para Samantha. Por su parte, también hubo jueces como en las galas. Nina y Miqui Puig, viejo conocido del programa, se acercaban hasta la Academia para valorar la actuación de los alumnos. Destacaron las actuaciones de Gèrard y Hugo, y también a Flavio y a Eva.

Habrá que ver como evoluciona la situación, no era fácil este reto, este #OTYoMeQuedoEnCasa, pero ha sido un arreglo más que digno, un oasis en mitad de esta cuarentena.

Rozalen actua para 'Operación Triunfo'

Actuaciones de mejor a peor

Nia por "El triste", de José José (versión de Yuri): La Nia más melódica. Noemí solo pudo decir al acabar esta actuación “qué pena que este año no hagamos lo de Eurovisión”. Nada más que decir.

Nina: “Bravo”.

Gèrard por "Someone You Loved" de Lewis Capaldi: Es curioso como Gèrard ha tenido que esperar a tener una gala dentro de la Academia para hacer su mejor actuación. Un tema muy bonito que Gèrard hizo suyo y que acarició con su voz.

Nina: “Eres grande, tienes una luz que no te la terminas. Tú eres grande y punto”.

Maialen por "Dance Monkey", de Tones and I: Podrá gustar más o podrá gustar menos, pero a pesar de su personalidad retraída y tímida, Maialen es una artista y cada vez crece más. Y a pesar de que su registro es más indie y tranquilo, está demostrando el talento que tiene con actuaciones más movidas. Sigue creciendo.

Nina: “Rebaja la energía, pero un 10”.

Hugo por "Heroes" de Måns Zelmerlöw: Una canción eurovisiva donde Hugo se sintió muy cómodo. Empezó muy nervioso, voz temblorosa y desafinando por momentos. Finalmente se sintió seguro con su actuación y cogió el aplomo que le representa.

Miqui Puig: “Yo quiero que un cantante me cante de cerca, y tú lo has conseguido”.

Flavio por "Suspicious Minds" de Elvis Presley: Hay gente nacida para cantar unas canciones en particular. Las de Elvis, son un regalo para Flavio, que se siente en ellas como Roberto Leal en el sofá de su casa. Todos tenemos claros cual es el registro de Flavio, solo le queda ganar en presencia y carisma.

Miqui: “Me ha gustado muchísimo. Felicidades”.

Bruno por "Quiero tener tu presencia", de Seguridad Social: Bruno sigue demostrando que vocalmente es el concursante más limitado de los que queda pero uno de los que más trabaja. Cuajó una buena actuación llegando en muchos momentos a parecerse a la versión original.

Nina: “Nadie lo haría como tú lo harías”

Eva por "Hoy la bestia cena en casa", de Zahara: Sorprendió con su voz en castellano funcionando bastante bien. A pesar de ello, su actitud llorona durante la semana ha dejado mucho que desear.

Miqui: “Hoy lo has hecho bien, lo has clavado”

Samantha por "Milionària" de Rosalía: Buena actuación, pero da la sensación de que Samantha lleva cantando igual desde la primera gala. Lo hace bien, canta bonito pero quitando la actuación de “Human”, da la sensación de que nunca sale de su zona de confort.

Miqui: “Solo me ha fallado la vocalización”.

Anajú por "Inevitable" de Shakira: Desastroso el comienzo de la actuación. Es verdad que no era una ‘gala’ de verdad, pero en una gala 9 de ‘Operación Triunfo’ no se puede permitir ese bajón. Y es muy contradictorio, porque quizás, Anajú terminaba la actuación demostrando su mejor versión, la voz más auténtica de Anajú.

Nina: “Todo lo que haces, lo haces bien”

Canción grupal ¡"Hey ya!", de Outkas: Sin escenografía ni realización la actuación grupal pierde mucha fuerza. En lo vocal fue correcta, muy melodiosa.