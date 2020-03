¿Cómo diferenciar los síntomas del coronavirus?

Los fallecidos por el brote del nuevo coronavirus superan ya a los registrados a causa del brote de SARS o síndrome respiratorio agudo que se detectó por primera vez en 2002. En 2003, más de 600 personas habían muerto en China a causa de este virus, mientras que la cifra a nivel global alcanzó los 765 fallecidos.

Tos, fiebre, cansancio... mucho hemos oído hablar de los síntomas de este nuevo virus que tienen en jaque a la salud y al economía global. La gran mayoría los desarrollan en los 11 días siguientes a la exposición. Pero, ¿sabemos realmente reconocerlos? ¿a qué nos referimos cuando hablamos de patologías previas? ¿influirá el buen tiempo en la contención de la enfermedad? ¿cómo afecta al COVID-19 la contaminación?

En cierta forma se puede decir que la familia del nuevo coronavirus es una "vieja" conocida de los círculos sanitarios. "Son unos virus habituales de nuestro medio, de hecho están dentro de las principales causas de procesos agudos de rinitis o bronquitis", explica a cope.es el doctor Germán Peces-Barba, vicepresidente y neumólogo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). "Hay varias especies de coronavirus y dentro de ellas ha surgido este nuevo, que saltó, según los datos más fiables, de los murciélagos a las personas en la ciudad china de Wuhan".

Pero para que un virus empiece a producir enfermedades en una nueva especie "necesita mutar, no solo pasar a las personas, también generar la capacidad de transmitirse de persona a persona", que es lo que ha sucedido en este caso. Este hecho es lo que le da "relevancia", ya que las posibilidades de contagio desde animales son más limitadas que entre seres humanos.

¿CÓMO SE TRANSMITE?

Por "vía respiratoria", aclara el doctor y siempre con un "contacto estrecho". Esto quiere decir que, por lo general "no se contagia cuando alguien pasa cerca de nosotros o si visitamos la habitación donde ha estado un paciente".

Al toser, incluso al respirar, explica el doctor Peces-Barba "emitimos unas microgotas de vapor de agua que pueden llevar dentro una carga de virus". Estas gotas imperceptibles "solo nos pueden contagiar si entran en contacto con nuestras mucosas, -ojos, fosas nasales o boca-, no contagian a través de la piel". De esta manera cuando se tose, estas microgotas se emiten a mayor distancia que cuando se respira.

Audio

¿CÓMO EVITARLO?

El doctor insiste en el lavado "continuo" de manos. "No hace falta el alcohol, con agua y jabón es suficiente". La mascarilla solo deberían llevarla aquellas personas que se sientan enfermas para evitar contagiar a otras personas".

En cuanto a evitar tocarse nariz, ojos o boca, parece misión imposible, ya que "son actos reflejos difíciles de evitar". Está estudiado que de media al día, nos tocamos la cara cerca de 100 veces.

Hay que tener en cuenta que la mano es el principal vehículo de contagio con lo que se debe de "toser con el codo flexionado, con el fin de no tocar las manos".

¿QUÉ ES SENTIRSE ENFERMO, SINTOMAS?

Los signos comunes de infección incluyen fiebre -por encima de los 38 grados-, tos seca y dificultades para respirar. De todos, los síntomas respiratorios son los que van a prevalecer. La sensación que nos produciría este síntoma sería de falta de aire, de que no podemos respirar profundamente", explica el doctor Peces-Barba.

Además advierte de un cuarto síntoma, " tener la sospecha de haber estado en contacto con alguien que sepamos que ha tenido la enfermedad o que haya viajado a zonas con altas prevalencias".

Audio

También te puede interesar:

Herrera llama a la unidad frente al coronavirus: “Es tiempo de responsabilidad, no de hablar del Gobierno”

Adolfo García Sastre: "Lo más probable es que las infecciones por coronavirus bajen durante el verano"

El coronavirus, comunidad a comunidad: ¿quiénes son los 17 responsables del control del virus en España?

¿CUÁNTO AFECTA A NIVEL RESPIRATORIO?

El problema de esta enfermedad "siempre va a ser el respiratorio". "Apróximadamente el 20% va a tener estos síntomas graves y van a necesitar hospitalización, ya que necesitarán tratamiento con oxígeno". Estos casos de mayor gravedad "siempre van unidos a una neumonía".

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA DE UNA NEUMONÍA COMÚN O DE UNA GRIPE?

Por lo general en la neumonía común los síntomas son más evidentes, suele haber una sensación más intensa en el tórax, incluso el enfermo puede llegar a decir de qué lado tiene la neumonía al sentir molestias en esa zona".

También se ha llegado a confundir al nuevo coronavirus con la gripe. "Síntomas de tos, fiebre, falta de energía, son también evidencias de la gripe", por eso advierte el experto "nos debemos fijar en la estacionalidad, es decir, si estamos en un momento que hay mas coronavirus que gripe vamos a pensar más en él".

El 80% ni se va a enterar o va a tener pocos síntomas y se curan solos en casa, el 20% hospitaliza

¿QUIÉNES SON MÁS PROCLIVES AL CONTAGIO?

"Lo somos todos, nadie está libre del contagio, la edad no influye", eso sí con edad avanzada, afirma "se va a tener mayor riesgo de enfermedad grave y mayor riesgo de mortalidad".

Los niños, advierte "son especialmente resistentes y generalmente desarrollan enfermedades leves".

Nadie está libre del contagio, la edad no influye

A QUÉ NOS REFERIMOS CON PATOLOGÍAS PREVIAS

"Los enfermos que adquieren la infección del nuevo coronavirus y tienen otras enfermedades crónicas, son más susceptibles de ir mal". "Sabemos que existen enfermedades asociadas que aumentan la posibilidad de que se agrave la salud de un paciente con coronavirus". Entre estas prevalencias, se encuentra la tensión alta, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares", entre otras.

Audio

MEJORA DEL TIEMPO¿INFLUYE?

Lo cierto es que por ahora no se puede saber cómo evolucionará el virus con un aumento de las temperaturas. "Con la mejoría del tiempo sabemos que la gripe desaparece o prácticamente es anecdótica, pero con el coronavirus no sabemos. Se supone que sí pueda mejorar, pero tenemos avisos de que no nos confiemos. Ojalá nos deje descansar en verano", señala.

Audio

CORONAVIRUS Y CONTAMINACIÓN

La contaminación influye en el coronavirus en cuanto a que un ambiente contaminado "favorece un mayor número de infecciones". La contaminación en sí "inflama las vías aéreas", con lo que resulta más fácil que los virus y las bacterias "ataquen y produzcan infección".

Por eso "podría haber más probabilidad de contraer la enfermedad en la ciudad que en el campo".

La contaminación recuerda el experto "es un mecanismo que potencia muchas enfermedades, entre ellas las infecciones respiratorias".

Audio

De ser así, este podría ser uno de los factores que jugaran a favor de la contención ya que el coronavirus está reduciendo los niveles de contaminación en China. Los satélites de observación de la agencia espacial de EEUU, la NASA, y la Agencia Espacial Europea (ESA) han detectado disminuciones significativas en la polución del dióxido de nitrógeno en China, al menos en parte, debido a la desaceleración económica provocada por la epidemia de coronavirus.

En cualquier caso, Sanidad ha confirmado que, si todo "va muy bien", en dos meses podría no haber transmisión del COVID-19, si por el contrario, la situación no evoluciona todo lo deseable, podría alargarse hasta los cuatro meses.

Cuando se produzca un descenso de casos, habrá que esperar a que el último paciente de negativo en dos ocasiones y desde ahí contar hasta dos periodos de incubación (1 mes en total) para asegurar el fin de la transmisión.

LA CALLE OPINA: ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL CORONAVIRUS?

En COPE hemos querido tomarle la temperatura a la opinión de la gente y le hemos preguntado directamente: ¿cuáles son los síntomas del coronavirus? Y, según hemos podido comprobar, hay un elemento común en la opinión de los ciudadanos de Madrid: la clave es la fiebre. Uno de los ciudadanos nos aseguraba que está convencida que “puede que no se tenga fiebre, pero que seguro que es tos seca y dificultad para respirar”. La dificultad respiratoria es un común en la mayoría de opiniones, incluso uno de los encuestados parece que ha asimilado un truco para saber si la tiene: “inhala una buena cantidad de aire en los pulmones e intenta retenerla durante diez segundos, si tus pulmones no pueden, es que probablemente tengas la congestión y el coronavirus”.

En el resto de síntomas las respuestas van desde el malestar general, el dolor de cabeza o la tos. Solo uno de los encuestados argumentaba que mucosidad es uno de los principales avisos de que podrías padecer el Covid-19. Curiosidamente, de todos los ciudadanos madrileños que han hablado con COPE, ninguno de ellos tiene el menor temor de sufrir el coronavirus. “Yo estoy hecho un chaval”, comentaba un trabajador de un obra de la calle Alcalá entre risas y con alegría.