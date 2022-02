Un importante experto de EEUU señala la única condición para volver a la vieja normalidad

Los últimos acontecimientos de actualidad, en muchos casos, nos han hecho olvidar que todavía seguimos inmersos en una pandemia. El levantamiento de muchas restricciones, la más destacable la retirada de mascarillas en exteriores, ha llevado a muchos pensar que ya estamos a las puertas de la normalidad.

La realidad es otra distinta. Si bien es cierto que la incidencia acumulada ha descendido y las cifras de contagios también han bajado, los hospitales siguen recibiendo pacientes con covid grave y la cifra de fallecidos sigue siendo muy alta.

Con esta situación sobre la mesa, cabe desde luego preguntarse cuándo podremos volver a la vieja normalidad y si será tal y como solíamos conocerla. A esta pregunta respondió hace unos días el catedrático en Química y Ciencias Ambientales de la Universidad de Colorado, José Luis Jiménez, en 'La Sexta Noche', donde vaticinó cómo sería el futuro más cercano tras superar la sexta ola y la condición que deberíamos adoptar para poder volver a la vieja normalidad.





La única condición para volver a la antigua normalidad

Jiménez quiso dejar claro, en primer lugar, que probablemente sea muy difícil volver a aquella situación. "Me gustaría volver a la normalidad, como a todo el mundo, pero el mundo de 2019 ya no existe", aseguró el científico español. En este sentido, señaló que ahora "hay un patógeno que puede ser bastante puñetero que no se va, y que seguramente va a volver en forma de nuevas variantes".

Por ello, aseguró que seguramente fuera necesario vivir en una normalidad distinta en la que "tendremos que tener más cuidado y hacer algunas cosas cuando sean necesarias", ya que "si hacemos lo mismo que hacíamos antes, las consecuencias para la salud van a ser peores".

Además, agregó que el virus "es muy puñetero" y puede llevar a muchas personas a pensar que tienen un catarro. "Después, en un cierto porcentaje, hay gente que deja un covid persistente porque ataca muchos órganos y deja a mucha gente tocada".





En este sentido, el experto aseguró que si estamos dispuestos a cumplir esta condición, sí será posible volver a una antigua normalidad. En otras palabras, según Jiménez podremos volver a nuestra vida de antes si convivimos con la posibilidad de que haya un porcentaje de la población que termine afectada por la covid-19 persistente, lo cual tendrá "efectos sobre la salud".

¿Hay alguna alternativa? Sí, según el experto. "La de afrontar esta situación en la que cuando suban los casos, nos pongamos las mascarillas, y mejoremos la ventilación antes de que venga otra ola". De hecho, y tras dar la clave para evitar una séptima ola, no se mostró especialmente optimista: "Si en mayo o junio viene, va a pasar lo mismo y nos va a arrollar, y luego bajará cuando se le acabe la gente a la que contagiar, como ahora", concluyó Jiménez.