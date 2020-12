Antonio Resines se planta y manda una exigencia a Sánchez en 'La Sexta Noche' para las vacunas: "Son cortos"

El célebre actor Antonio Resines ha entrado este sábado por videollamada en el programa de Iñaki López, 'La Sexta Noche', en la que además de contar las últimas novedades sobre su última obra, ha aprovechado para mandar una exigencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Lo ha hecho a las puertas de la Navidad, unas fiestas que van a ser atípicas y en las que se van a reducir y mucho las reuniones familiares. El Ministerio de Sanidad ha aprobado esta misma semana un Plan especial, en la que se permite la libre circulación por el país durante las fechas más destacadas, en concreto del día 23 de diciembre hasta el 06 de enero, aunque solo si el punto de destino es ver a familiares o a allegados.

El tremendo lío de la Navidad

Antonio Resines, no en vano, no ha querido entrar a valorar especialmente esta medida, aunque finalmente ha accedido a hacerlo. A su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido incapaz de poder explicar realmente qué son los allegados. De hecho, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha tenido que dar esta semana varias explicaciones sobre este asunto, ya que el término no ha quedado del todo claro.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa. EFE/Kiko HuescaKiko Huesca

"Hombre a ver, vamos a ser justos. Esto es un lío de mucho cuidado. Hay ciertas recomendaciones a las que no se deben hacer caso que sabemos que no lo hacen con mala intención, pero pueden ser peligrosas. Que cada uno haga lo que considere oportuno", ha dicho el actor a Iñaki López, aunque él ha avanzado que se quedará en su casa con su familia.

La exigencia de Resines a Sánchez

En lo que sí que ha querido ser más crítico el actor cántabro ha sido con una imagen que hemos visto todos durante este año y que sin duda ha sido objeto de polémica. Por este motivo, él se las ha querido trasladar al Gobierno. Se trata, nada más y nada menos, de los denominados "negacionistas". Personas, en general, que consideran que no es necesario llevar la mascarilla y que esta exigencia lo único que hace es privarnos de nuestra libertad.

"No se puede permitir que la gente salga sin mascarilla y que haga una manifestación masiva. La delegación del Gobierno de quien corresponda que los detenga a todos, que los meta en la cárcel y que se queden allí una temporada", ha exigido Resines.

Sobre la vacuna, que se espera que llegue a comienzos de 2021 a nuestro país, Resines ha explicado que él no tiene "la más mínima duda", y por tanto, se la pondrá. Sobre los que se niegan a ponérsela, también negacionistas, Resines los ha definido como "cortos" porque "no entienden que la vacuna se puede poner porque está testada y que la otra opción es que la palmas. A ver si lo entienden, que como te pille mal el covid, la palmas", ha alertado el actor en 'La Sexta Noche'.

