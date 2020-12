Antonio Resines: "La cultura se está ahogando, tras una función hay muchas bocas que alimentar"

Antonio Resines lo tiene claro: la pandemia es grave, pero el cine y el teatro son seguros y, además, hay que apoyarlos. Así lo asegura en Fin de Semana con Cristina, donde ha contado cómo ha vivido la pandemia: “Me vine a Cantabria, estamos trabajando y la pasamos aquí bien porque no ha habido ningún caso directo aunque guardamos cuarentena. Por fortuna se pasa mejor en un sitio al aire libre que en un piso pequeño. Luego en verano se relajó la historia porque llevábamos tres meses encerrados. Yo estoy en un grupo de riesgo y he procurado no hacer ninguna gilipollez, estoy contento y no ha habido problemas”.

“Con respecto al trabajo, lo tenemos muy complicado, he guardado ya dos cuarentenas rodando porque íbamos sin mascarilla, y está claro que protege pero nos la tenemos que quitar para ensayar, así que tenemos un problema gordísimo para trabajar”, explica Resines.

Si alguien se contagia “tenemos el mismo nivel de cuarentena los que estamos cerca, que mucha gente no lo entiende. Entre 10 y 14 días, pero incluso dando negativo me he tirado dos veces diez días en casa sin salir. No todas las cosas se han hecho bien, eso desde luego, pero todo es complicado”.

“En Cantabria estaba todo en extrema gravedad pero con cierto margen de maniobra, había 1.000 casos por cada 100.000, una barbaridad. Ha bajado por cerrar todo, pero es dificilísimo”, detalla el actor.

Además está llevando a cabo #Vuelvealavida, una campaña solidaria: “Decidimos aportar nuestro granito de arena en colaboración con empresas patrocinadoras, aunque en la cultura no se da mucho. Buscamos empresas que quisieran apoyar a la cultura, y nosotros a ellas les dábamos acceso a lanzamiento de productos como libros, obras de teatro, películas, conciertos… a cambio de que nos apoyasen en el lanzamiento, y lo hacen poniendo algo de dinero para llegar a más sitios, publicitar más el producto. Lo hacemos a través de Ymás, compañía que presido yo. A cambio de eso les hacemos a clientes y empleados que tengan acceso a cosas a las que no tienen acceso normalmente como ir a un estudio de radio a ver cómo se hace un programa, o ir a un camerino a ver a los artistas, y eso la gente lo agradece mucho”.

En cuanto a la asistencia al teatro, Resines lo deja claro: “Son seguros, pero es complicado sacar a la gente de casa para ver espectáculos interesantes. Incluso es un acto solidario. Ir al cine es muchas cosas, y entre otras cosas alimenta el espíritu. La industria cultural da de comer a mucha gente, no solo actores. O le damos un empujón o se hunde. El lema es 'La cultura es segura', pues es verdad”.