Juanma Castaño, sobre la actitud de los radicales del Eintracht en el Camp Nou: "Yo estoy en contra de las jaulas de metacrilato en los estadios, pero..."

El mal comportamiento de los aficionados del Eintracht en el Camp Nou fue uno de los asuntos que se trataron en El Partidazo de COPE posterior al Barcelona-Eintracht de la Liga de Campeones.

Durante la retransmisión del partido, se contaron detalles muy feos sobre los incidentes que provocaron dentro del estadio, llegando a poner en riesgo a los espectadores que se encontraban en la grada inmediatamente debajo de donde fueron ubicados los alemanes.

Arrojaron varios vasos llenos de bebida, incluso una bengala. Sus acciones se acrecentaban cuando el Barcelona marcaba gol, y tuvieron que ser reprendidos no solo por los miembros de seguridad en el estadio y por megafonía, sino que algunos de los propios futbolistas del Eintracht se lo hicieron saber al árbitro en un momento determinado.

JUANMA CASTAÑO Y SU POSTURA SOBRE LAS JAULAS PARA AFICIONES RIVALES

Juanma Castaño comentó su posición contraria a que a las aficiones de los equipos rivales se les ubique en una especie de "jaulas de metacrilato", pero entiende que, "este tipo de situaciones justifican que los clubes y que las competiciones obliguen a que haya este tipo de protección".

Y es que, aunque "la mayoría de las aficiones no generan problemas", el personal del estadio no puede bajar la guardia porque "un día te vienen estos borregos de cualquier equipo europeo o español -que también los hay-, y se pueda generar un problema de seguridad muy serio".

Pese a que parezca relativamente inofensivo, "una cerveza de un litro tirada desde 15 metros o una bengala..." pueden tener consecuencias absolutamente indeseables.

Otro problema es que no todos los radicales estaban en la misma zona. Helena Condis contó en El Partidazo de COPE que había tenido acceso a algunos vídeos grabados por aficionados azulgrana en los que se identificaban a otros aficionados alemanes, perfectamente identificables por llevar sus camisetas del Eintracht, que estaban infiltrados en otras zonas del estadio. Afortunadamente, sin más incidentes que reportar.