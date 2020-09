La exclusiva de Antonio David Flores sobre Pablo Iglesias que deja a Jorge Javier atónito: “Se muda”

El colaborador de Telecinco, Antonio David Flores, ha sorprendido a todo el plató de Sálvame y, en especial, a su presentador Jorge Javier Vázquez, con un ‘bombazo’ sobre el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias: se muda de Galapagar. Además, el ex guardia civil y el periodista de Mediaset tanteaban con cuál podría ser la nueva localización del líder de Podemos, y si lo haría de la mano de su pareja y ministra de Igualdad del Gobierno, Irene Montero.

Una información del colaborador televisivo que soltaba sin previo aviso en directo en la tarde de este viernes. Algo que, por la reacción de Vázquez, desconocía completamente. Y es que Flores hacía mención precisamente a las últimas polémicas que han rodeado a Vázquez, a Pablo Iglesias y al chalé de Galapagar. La más mediática fue el encontronazo con el periodista Antonio Montero, al que respondió tras criticar al vicepresidente que ‘Sálvame’ era un programa “de rojos y maricones”.

La exclusiva de Antonio David Flores sobre Iglesias

Este viernes, en pleno programa de Mediaset, el colaborador de la tertulia, Antonio David Flores, le lanzaba un dardo: “Jorge, ¿sabes que tu amigo Pablo Iglesias se muda de casa?”, preguntaba irónico el ex de Rocío Flores al presentador del programa que, totalmente atónico, respondía: “No, no lo sé”. Además, entre bromas el catalán aconsejaba, de forma sarcástica, que no revelara el lugar al que se iba a marchar el vicepresidente, teniendo en cuenta las manifestaciones que cada día tienen lugar a su puerta.

“No lo vayas a contar, que el pobre…”, le respondía Jorge Javier. Y es que en las últimas semanas, y a través de su blog personal en la revista Lecturas, el periodista de Telecinco había desvelado el motivo por el que ha cambiado drásticamente de opinión sobre Iglesias. “No hay más que ver quién le critica para no querer pertenecer a ese bando. Prefiero cien mil Pablos Iglesias a media persona de las que lo ponen a parir”. Todo ello, teniendo en cuenta que la cara visible de ‘Sábado Deluxe’ ha atacado en más de una ocasión al vicepresidente durante las elecciones generales de 2019.

¿A dónde se va Iglesias?

“Se va a una urbanización donde hay muchos famosos viviendo” comentaba Flores una vez ya había soltado la ‘bomba’. Y no se quedaba ahí, sino que el ex guardia civil revelaba también en directo cuál será el destino de Iglesias tras la casa de Galapagar. Jorge Javier preguntaba: “¿Al RACE?”, en referencia al complejo deportivo en la zona de Valdelagua. Flores respondía: “Está cerca”, sin especificar dónde en concreto ni si lo hará solo o junto a su pareja y ministra de Igualdad, Irene Montero, así como sus tres hijos.

Mila Ximénez: “Nos chapan el programa”

Ante la revelación, la colaboradora Mila Ximénez avisaba: “Cuidado, que nos puede caer un… a ver si nos van a chapar el programa”. Un aviso que el resto de colaboradora se tomaba a broma entre risas nerviosas, ante lo que respondía Jorge Javier Vázquez desmarcándose de su colaborador y su exclusiva: “Yo tampoco, si hay que echar a alguno, que sea a Antonio David, que total, ya estás al borde del precipicio”, concluía.