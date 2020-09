Antonio David Flores se enfrenta a uno de sus momentos más duros: "He pensado en dejar 'Sálvame'"

Antonio David Flores se encuentra en un momento muy complicado de su vida, ya que los constantes testimonios que aputan que fue desleal a su mujer, Olga Moreno, le están desbordando. Desde hace unas semanas, 'Sálvame' ha ido desvelando testimonios de mujeres, incluido compañeras de Telecinco, que afirman haber tenido una relación con el colaborador. Es por esto por lo que el matrimonio de Antonio David se encuentra en la cuerda floja.

El colaborador ha confesado que su mujer no le ha retirado la palabra ni está cabreada con él, pero que su relación si se ha "incomodado": "Igual toda esta sobrexposición está pasando factura a mi matrimonio. Mi relación con mi mujer no es la misma que hace 10 días", ha comentado a Jorge Javier Vázquez.

"¿En qué se manifiesta este distanciamiento?", le ha preguntado el presentador. "Antes hablábamos todos los días mucho y ahora no hablamos tanto", ha respondido. Asimismo, ha aclarado que ahora su mujer está "distante", lo que no le puede reprochar, ya que, dada la situación, le parece "de sentido común". Sin embargo, continuan durmiendo juntos, aunque con "Lola de por medio".

No obstante, el exmarido de Rocío Carrasco ha revelado que lo que más le duele es que se hable de "matrimonio de conveniencia". "Me duele mucho porque ella no está preparada para esto", ha apuntado Antonio David a sus compañeros. Ha sido entonces cuando Vázquez le ha preguntado si ha pedido perdón a su esposa por tener que enfrentarse a este tipo de polémicas. "No sé si llamarlo perdón. He intentado justificar la situación que hay y hacerle entender cual es mi trabajo", ha declarado.

Acto seguido, tras ver las declaraciones de Moreno, el ex guardia civil se ha mostrado muy preocupado, dado que considera que esta situación está poniendo en peligro su matrimonio y su puesto de trabajo. "Me ha pedido en varias ocasiones que me levante y me vaya cuando se hable de chicas. Yo tengo miedo de que todo esto acabe con mi matrimonio", ha dicho.

Finalmente, Kiko Hernández le ha hecho cuestionarse lo que todos los presentes en el plató pensaban: "Para su comodidad sea verdad o mentira todo esto… ¿si ella te pidiera que dejaras el programa tú lo harías?". "Llevo días pensando esa opción", ha confesado. "¿En dejar el programa?", ha insistido el presentador de 'Sálvame'. "Sí", ha concluido el padre de Rocío Flores.