La exagerada reacción de Chenoa ante la presencia de periodistas: "Hay coronavirus, poneros a un metro"

El coronavirus continúa copando portadas y siendo uno de los temas más recurrentes en las conversaciones de la gente por las calles. Cada vez hay más gente preocupada por este virus que ya ha cerrado fronteras en países, cancelando vuelos y cerrando centros educativos en Italia.

Esta preocupación ha llegado a la industria del cine donde por ejemplo la nueva película de James Bond ha visto cancelado su estreno hasta noviembre, o en el deporte donde partidos de fútbol se han visto cancelados y hasta los Juegos Olímpicos miran con reojo.

En el mundo de las celebrities también hemos podido ver como actrices como Gwyneth Paltrow se han protegido con medidas excepcionales. Una de estas celebreties que tienen mucha preocupación de COVID-19 es Chenoa.

La 'triunfita' viajaba a Madrid tras cumplir con sus compromisos con Gestmusic, ya que se encuentra grabando las últimas galas de 'Tu cara me suena' junto a Àngel Llàcer, Lolita y Carlos Latre. Tras volver de Barcelona los medios estaban esperando a la ex de Bisbal para preguntar por los preparativos de la futura boda de la cantante con el urólogo Miguel Sánches Encimas.

Había escuchado algo sobre esto...�� pero acabo de ver el vídeo y me parece LO MÁS!! �� Creo que @Chenoa de nuevo, vuelve a representar a much@s! Me incluyo!! ☝��Ole tú!! ���� jajajajaja#PrevencionCoronavirica ⛔️��#CoronavirusEnGomaEspuma ������ pic.twitter.com/2hRY1tcv5v — fernando lópez ® (@fernandolg88) March 6, 2020

Esto es lo normal en alguien público que puede ser motivo de información, los medios esprando unas declaraciones en la Estación de Atocha. Lo sorprendente ha sido la reacción de Chenoa a la hora de ser preguntada por las periodistas. La cantante aparecía alarmada por el coronavirus pidiendo distancia entre ella y los periodistas: "Hay coronavirus, poneros a un metro. Si escupes saliva en la gomaespuma qué hago".

Ella misma continuaba argumentando porque quería distancia: "No me pongo mascarilla pero porque no estoy mal pero... no quiero estar mala, tengo que trabajar".

Chenoa y su próxima boda

Aparte del coronavirus, Chenoa también ha hablado de su boda que se celebrará el próximo 14 de junio en Madrid: "Él trabajando también mucho, no nos está dando tiempo a estar nerviosos pero lo estaremos, seguro". La cantante también ha desvelado el nombre del diseñador con el que "ya está trabajando" en el vestido nupcial: el español Hannibal Laguna. En una exclusiva a la revista '¡Hola!', la pareja deba más datos sobre el vestido: "Va a reflejar la parte de mi que la gente no conoce: la fragilidad, la dulzura y la tranquilidad".