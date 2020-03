James Bond 'pilla' el coronovirus; sin licencia para estrenar por el COVID-19

Continúa creciendo la alarma del coronavirus a lo largo y ancho del mundo. Mientras que en China las medidas tomadas han conseguido controlar el número de los contagiados, en el resto del mundo la alarma es más generelizada y los casos de contagios aumentan exponencialmente con el paso de los días.

Esta alarma que afecta a casi todos los territorios a nivel global, ha provocado que se hayan tomado medidas radicales para evitar más su propagación. Es el caso de Italia donde se han cerrado los centros educativos hasta el 15 de marzo. El COVID-19 también tiene en jaque al mundo del deporte, ya se han cancelado eventos en MotoGP, partidos de fútbol, e incluso se ha recomendado que las competiciones europeas se jueguen a puerta cerrada.

Incluso, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 corren riesgo, como esta alerta continúe sin parar de crecer a pesar del compromiso de la organización de que saldrán hacia delante.

Esta alarma también ha llegado hasta el mundo del cine, y a 'infectado' a uno de los personajes más duros del séptimo arte, ni nada más ni nada menos que al agente 007, James Bond.

Era uno de los estrenos de la primavera, la última aventura del James Bond de Daniel Craig. La última película de 007 se encuentra sin licencia para estrenar. Así lo han confirmado las productoras Metro-Goldwyn-Mayer Universal y los productores de la película a través de las redes sociales del espía británico: "MGM, Universal y los productores de Bond, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, anuncian que después de considerarlo muy en serio y tras evaluar el mercado cinematográfico global, el lanzamiento de 'Sin tiempo para morir' se pospone hasta noviembre del 2020".

Este tweet hace referencia a como el coronavirus ha afectado a las taquillas de muchos lugares del mundo. Aquí en España no se han visto resentidas, pero al tratarse los cines de espacios cerrados donde se junta a un número de personas determinado, hay taquillas que si se han visto mermadas como el mercado chino o incluso los ingresos cinematográficos en Estados Unidos.

