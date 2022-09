Eva González desvela los motivos por lo que dejó 'MasterChef' y aceptó fichar por Antena 3: "Cuando llegó..."

En octubre de 2018, Antena 3 anunciaba que Eva González fichaba por la cadena para ponerse al frente de 'La Voz'. Era Pablo Motos, el encargado de dar la noticia durante 'El Hormiguero', ya que el presentador había prometido que anunciaría el nombre del nuevo conductor del espacio musical, y así fue. Eva González tomaba el relevo de Jesús Vázquez, cara indiscutible de este formato durante los años que estuvo en Telecinco.

Tras seis años al mando de las cocinas más famosas de la televisión, la presentadora daba un gran salto que le llevaba a decir adiós a 'MasterChef', con todo lo que ello conlleva. Una nueva andadura que le llevaba a despedirse de un gran equipo humano que se había convertido en una familia para la sevillana.

Así lo manifestaba la propia Eva en su perfil de Instagram: "Hoy comienza una nueva aventura para mi, un sueño cumplido, una meta alcanzada. Voy a presentar @lavozantena3. Dejo atrás 6 años de mi vida maravillosos en los que he aprendido muchísimo y he forjado grandes amistades que estoy segura de que se van a conservar para siempre. Gracias @rtve @shineiberia y @masterchef_es por cuidarme tanto. Sois un equipo humano de 10".

Además, la mujer de Cayetano Rivera aseguraba que ser parte de 'La Voz' es un sueño cumplido para ella: "De pequeña me dijeron que nunca dejara de soñar y he intentado no dejar de hacerlo porque sé que los sueños se cumplen. Voy cargada de buenos deseos, optimismo y muchos nervios para qué nos vamos a engañar, pero sobre todo voy cargada de ilusión".

Eva González cumple 10 ediciones al frente de 'La Voz'

Este viernes, casi cuatro años después, 'La Voz' ha estrenado su cuarta temporada en Antena 3 que supone la décima para la presentadora, teniendo en cuenta las ediciones 'Kids' y 'Senior' que también ha capitaneado. Laura Pausini, Pablo López, Luis Fonsi y Antonio Orozco son los coaches en esta ocasión y han comenzado a formar los equipos tras un emotivo comienzo cantando juntos 'Yo no me doy por vencido'.





En una edición con un número tan redondo para González, es inevitable echar la vista atrás y poner sobre la mesa el éxito de 'MasterChef' en comparación con el de 'La Voz'. Una comparativa que tuvo en mente la presentadora a la hora de aceptar la propuesta de Antena 3 en 2018. En una entrevista en 'VerTele', la sevillana reconoce que tenía dudas del éxito que iba a cosechar el programa musical con su cambio de cadena, pero, sin embargo, ella arriesgó.

"Para mí, profesionalmente suponía un paso más, volver a ese rol de presentadora al uso. Una sopesa todo, y aunque para mí realmente la audiencia pesa, evidentemente, sabía que iba a ser un programa de éxito. Quería sentirme realizada como presentadora, quería un cambio, y llegó. Y fue genial por eso. No es que lo estuviese pidiendo, porque estaba muy a gusto en 'MasterChef' y fue toda una sorpresa. Pero cuando llegó, pensé que era un sueño presentar La Voz y que lo tenía que intentar", ha explicado.