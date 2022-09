Pepe Rodríguez se indigna en 'MasterChef' por cómo los concursantes se refieren a un chef invitado

La noche del lunes, llegó a TVE la segunda entrega de 'MasterChef Celebrity 7'. Tras la primera prueba, llegó una desastrosa prueba de exteriores en Elche. El equipo rojo protagonizó un caos que fue duramente valorado por el jurado, ya que sacaron el menú con muchas dificultades. Sin embargo, lo que más ha cabreado a Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera es la reacción de los concursantes cuando les han señalado sus fallos, ya que les costaba reconocerlos y han terminado "echando balones fuera", incluso señalando a la chef invitada de la semana: Rakel Cernicharo.

Nada más comenzar la prueba, Samantha presentó a la famosa cocinera y la describió como puro "nervio, talento y prestigio" en las cocinas, lo que han notado los participantes del talent culinario cuando tenían que ser organizados por ella. Esto lo han dejado ver a la hora de enfrentarse a su mala valoración. Como consecuencia del desastre de su equipo, Nico Abad ha sido preguntado por cómo había visto a su equipo durante el cocinado. "Yo creo que ella [Rakel] estaba desbordada con nuestra incapacidad", comenzaba diciendo el periodista.

"Necesitábamos más órdenes, nos ha faltado que estuviera más con nosotros. Nos han faltado normas contundentes. No sé si Rakel sabía lo 'paquetes' que éramos en la cocina", agregaba el periodista deportivo. "Mi impresión sobre lo que ha pasado en el equipo rojo es que el nervio de Rakel contrastaba con esa aparente tranquilidad y falta de ritmo que teníais. Estabais excesivamente relajados. No prestabais atención a errores gordos", le reprochaba Pepe Rodríguez, señalando el verdadero error que habían cometido.









"Hemos cometido errores. Muchos"

"Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pepe, no hemos ejecutado bien las órdenes que nos ha dado ella, pero sí es verdad que no sabíamos los pasos que había que dar", corroboraba Pepe Barroso, dando la razón el juez. "Las órdenes para hacer un 'carpaccio' estaban dadas", insistía Rodríguez, dejando claro que la culpa del desastre había sido solo de los participantes.

No obstante, Abad insistía y dejaba caer que la gestión de Cernicharo a la hora de explicarles las elaboraciones no había sido de su gusto: "Sinceramente, yo no sé hacer un suflé. Xavi [Deltell] tampoco sabía. El postre ha salido cuando ella ha liberado los tres primeros platos y ya se ha puesto con el postre". "¿Estamos echando balones fuera? No veo a nadie que diga 'jo, no me he enterado'", le cortaba de pronto Pepe al darse cuenta de que el comunicador estaba culpando a la chef invitada.

"Te lo estoy diciendo", apuntaba Abad ante su reproche. "No, no me lo estás diciendo", le contestaba el cocinero muy claro. Acto seguido, el periodista ya se ha tranquilizado y ha bajado el tono de la conversación para, después, reconocer que la organización de su equipo no había sido la adecuada para sacar los platos a tiempo: "Pues te lo digo ahora, hemos cometido errores. Muchos".