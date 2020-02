 Gala 6 de 'Operación Triunfo': Punto de no retorno

Hemos llegado al ecuador de la edición 2020 de 'Operación Triunfo' y cada vez las expulsiones duelen más. Los concursantes llevan ya un mes y medio en la Academia y cada vez es más fácil cogerles cariño. También el paso del tiempo hace esperar que cada vez las actuaciones vayan a más musicalmente. Todo esto son dificultades y llegar hasta aquí ya es un mérito.

Mérito el de Anne, que en esta Gala 6 ha dicho finalmente adiós a 'Operación Triunfo'. El público decidió salvar a Flavio y a Bruno, y Anne a pesar de su "Unchained Melody" más que emotiva ha dicho adiós, y ha dejado a la Academia con un romance huérfano al dejar a Gèrard solo en el concurso. Un Gèrard que vivió en sus carnes el dicho de "cuando se cierra una puerta se abre una ventana". Tras decir adiós a 'su enamorada', veía como el público le convertía en el favorito de la semana. Utilizó el privilegio del favorito para salvarse a sí mismo, algo que no le vino nada mal, ya que el jurado le confirmó que hubiera sido uno de los nominados.

Las nominaciones de esta gala fueron a parar para Rafa, Hugo, Eva y Bruno. Los cuatro esperaban impacientes la intervención de los profesores para que uno fuera salvado. Para su sorpresa, los profesores, por primera vez en la historia, no salvaban a ninguno de los cuatro: "No sería justo salvar solo a uno. El público tendrá la última palabra".

Hora de los compañeros. Tras el voto de todos ellos, había un triple empate, que al final resolvía el voto del favorito, Gèrard, a favor de Eva. Así que serán Rafa, Hugo, y de nuevo Bruno, quienes se enfrenten a la expulsión durante la semana.

En esta gala los invitados fueron Sinsinati, Miriam Rodríguez y Estrella Morente. Sinsinati desplegó 'muy buen rollo' en el escenario y puso a la gente a bailar en casa. Por su parte, Miriam Rodríguez volvió a la que fue su casa y recordó que ahí vivía "grandes momentos". Demostró que ya es una artista consolidada mientras presentaba la canción 'Desperté'.

Caso a parte fue la aparición de Estrella Morente. La cantaora cantaba junto a Nia el tema 'Volver' de la película del mismo nombre de Pedro Almodovar. Morente cantaba un intro previa que va a dar mucho que hablar. Después Nia demostraba el pedazo de artista que es, una mezcla entre las divas latinas de los boleros de mitad del siglo XX, y lo más actual. Un todoterreno, una superestrella.

Gala 6 de 'Operación Triunfo': Punto de no retorno

Actuaciones ordenadas de mejor a peor

- Maialen y Anajú por "Con altura", de Rosalía: La actuación de la noche. Una actuación made in Operación Triunfo. Bueno rollo, canallismo, la Anajú más urbana y la Maialen más marchera. Una actuación muy del gusto ‘pop’. Muy buena música, y poco más que añadir.

- Nia y Jesús por "La última noche", de Luis Miguel: Nia ha cambiado de registro, pero no cambia su talento, imperiosa como siempre. En este registro recuerda a las estrellas latinas de los 90 que se pasaban a las baladas. Jesús, aguantó el tipo ante semejante fuera de la naturaleza, muy inferior a su compañera.

- Flavio por "That's Life", de Frank Sinatra: Una canción que le venía como un anillo al dedo. Lejos de ser Flavio imitando a Sinatra, sorprendió la buena ejecución, las subidas y bajadas de tono, los giros. Vimos a un Flavio sorprendente lejos de una actuación plana.

Natalia Jiménez: “Me da mucho gusto tu nominación porque lo has bordado”

- Rafa y Samantha por "La lista de la compra", de La Cabra Mecánica: La semana en la Academia no hacía esperar mucho de esta canción, una canción con poca dificultad vocal que puede ser un arma de doble filo. Samantha manejó los tiempos a la perfección y jugó con el color de su voz, brilló mucho. Rafa cómodo en su estilo, canalla, pero sin enseñar nada nuevo.

- Bruno por "Lately", de Stevie Wonder: Algo desajustado en lo vocal, pero una ejecución con gran emoción. Apuesta arriesgada que funcionó.

Nina: “Te damos la enhorabuena, solo cuando nos situamos en una zona de riesgo evolucionamos”

- Anne por "Unchained Melody", de The Righteous Brothers: Una actuación con la que Anne demuestra porque está en el concurso. Hubo mucha imprecisión vocal, y el interpretar una canción tan conocida le jugó en su contra. Faltó fuerza, y pareció que los giros se quedaban medio tono cortos. A pesar de ello, buena actuación.

- Eva y Gèrard por "The Locomotion", de Little Eva: Actuación muy cumplidora. Se vio a una Eva muy correcta, bien vocalmente. Gèrard en su línea, bien. Empaquetaron bien sus voces y dejaron una actuación muy digna. La canción no dejaba oportunidad tampoco para poder lucirse mucho, y la interpretación no fue la mejor.

- Canción grupal por "Video Killed The Radio Star", de The Buggles: Actuación bastante plana, muy melódica pero nada trascendente. Faltó algo que enganchara a ella pero la canción tampoco se ofrecía a más. Baja el nivel de las últimas galas.

- Hugo por "Ya no quiero ná", de Lola Indigo: Una actuación lejos de poder ser digna. Falta de carisma, un Hugo que transmitía incomodidad desde el primer momento, y que incluso se olvidó de la letra. Mala decisión a la hora de la elección del tema y también en la ejecución.