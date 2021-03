El error de Telecinco que muestra a Piqueras como nunca antes lo habíamos visto en el plató

El presentador y director de 'Informativos Telecinco', Pedro Piqueras, ha vuelto a vivir este miércoles un tenso momento debajo de los focos, durante la emisión del espacio informativo.

En esta ocasión, él ha sido el principal protagonista y no ha estado involucrado el espacio de Jorge Javier Vázquez, 'Sálvame', que en grandes ocasiones el paso de un espacio a otro ha generado más de un titular. Todo ha ocurrido, en esta ocasión, con el Informativo ya comenzado, en pleno directo del programa y donde todas las miradas estaban puestas en él.

El motivo por el que se ha distanciado de Ferreras

Desde que a finales de la década de los 80 Pedro Piqueras diera el primer paso para salir en televisión, el presentador nunca ha parado de estar presente de una u otra manera en la pequeña pantalla. Siempre centrado en ofrecer la mejor información y en rodearse de la mejor gente.

La incorporación que ha hecho a sus informativos con Alba Lago no ha sido la única de las ocasiones en las que Piqueras ha sido capaz de 'fichar' a personas en las que no todos creían. Es lo que le ocurrió con Sara Carbonero. Piqueras, cuando la vio en pantalla por primera vez, pensó que tenía que contar con ella en Telecinco, pero el conductor de 'Al Rojo Vivo', Antonio García Ferreras, no estaba convencido con dejar ir a Carbonero, por lo que se convirtió en un gran obstáculo para Piqueras.

"Sabía que en cuanto saliera a Telecinco iba a ser la bomba, pero me costó porque Ferreras no la soltaba ni harto de vino", ha confesado en más de una ocasión, lo que ha provocado que hayan tenido más de una discusión durante estos últimos años. De la misma manera, el comunicador explicó que tampoco le fue fácil convencer Paolo Vasile, ya que no se mostraba muy convencido con el fichaje de la periodista.

El error garrafal de Telecinco que muestra a Piqueras como nunca antes

En esta ocasión, sin embargo, el único protagonista de lo que ha sucedido ha sido Piqueras. Todo ha ocurrido pasados los diez primeros minutos de emisión, cuando en plena crónica sobre la situación política del país, donde este miércoles el Congreso de los Diputados ha vuelto a ser escenario de confrontación política, las cámaras de Telecinco han vuelto a apuntar a él en lugar de seguir con el video.

Pedro Piqueras pillado descansando en su silla ������ pic.twitter.com/XnWHTvF8RS — Diego ⭐️�� (@diegobferrandez) March 17, 2021

De facto, lo que ha provocado es que podamos ver a Piqueras en una postura relajada y casi medio tumbado, y aunque él haya intentado reaccionar lo más rápido que ha podido, esto no ha hecho que las redes no hayan inmortalizado el momento, ya que han pillado al presentador de dicho informativo más natural que nunca.

