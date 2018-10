"Me encargaré de pegarle un tiro a Jesús Cintora"

El periodista Jesús Cintora fue el lunes amenazado de muerte en Twitter: "YO MISMO ME ENCARGARE DE PEGARLE UN TIRO AL HIJO DE PUTTISIMA DE JESUS CINTORA ME CAGO EN SUS MUERTOS QUE MAL ME CAE , PERO ES FACIL LOCALIZARTE , EN LA GRAN VIA SUELES ESTAR MUCHO...".

Este es lo que le escribía el usuario @JamesTublin al polifacético periodista, quien aprovechar para retuitear el comentario citando a la policía.

El tuit de Cintora con las amenazas va ya por los 3.784 retweets y los 1.870 Me gusta además de numerosos comentarios de apoyo al comunicador.

Cintora fue presentador durante años del programa 'Las Mañanas de Cuatro' y ahora es colaborador tanto de 'El programa de AR' como de 'La Sexta Noche'. También fue director de informativos de fin de semana de la Cadena SER antes de dar el paso a la televisión.

Jesús Cintora también es columnista de eldiario.es y se ha destacado por ser muy duro contra el PP y cercano a las tesis de Pablo Iglesias y Podemos. También ha protagonizado varias 'giras' para presentar y firmar sus libros con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.