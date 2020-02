Eli, la concursante indomable que llenó de polémica su paso por Operación Triunfo

Ha sido una de las expulsiones más claras de la historia de Operación Triunfo, tanto que el propio programa de Gestmusic prefirió no hacer públicos los porcentajes en el duelo que mantuvieron Rafa y Eli para continuar en la Academia de Operación Triunfo.

A nadie sorprendió la expulsión de la canaria, algo que estaba cantado desde que se conociera su nominación en la gala 2. Y a pesar de todo no fue una mala despedida la de Eli, que pudo lucirse en su estilo con la interpretación del tema ‘Mama Do (uh oh, uh oh)’ y que en todo momento supo mantener la compostura y no se salió del guion de la corrección.

Solo en el chat que el concurso emite tras sus galas, la canaria afirmaba ante la directora de la Academia, Noemi Galera, que "cambiaría mi actitud pero no, porque no sería yo". Una actitud que le ha costado ponerse en contra a parte de los participantes y del público desde los primeros días de edición.

�� @SoyEliOT2020 abandona la Academia tranquila y sabiendo que ha sido solo el punto de partida a muchas nuevas experiencias �� ¡Gracias por formar parte de esta familia! ❤️ #OTGala3 pic.twitter.com/2Qw1ZhTCHx — Operación Triunfo (@OT_Oficial) February 2, 2020

Comenzó su participación con actitudes y salidas de tono que no gustaron nada ni dentro de la casa ni fuera. Salidas como arrebatarle de malas formas la guitarra que estaba utlizando Flavio sin pedir permiso ni nada, golpear a Anne en repetidas ocasiones, realizar bromas de mal gusto, atacar a Ariadna, e incluso se llegó a meter con el Euskera tras escuchar una conversación en la que Maialen y Anne, ambas navarras, decían que les gustaría cantar juntas en euskera, Eli soltó: “Qué feo”. Cuando le preguntaron qué era feo, Eli espetó. “Lo del euskera”.

A tal situación se llegó, que la propia Noemí Galera tuvo que sentar a la canaria para echarle en cara su actitud en la casa y hacia sus compañeras, en la que la canaria solo pudo justificarse de la manera más infantil.

Esta actitud le costó a Eli más de un susto en la segunda gala de Operación Triunfo, ya que después de mostrarle unos vídeos donde aparecía con actitudes más que cuestionables, debía abandonar la gala a mitad debido a la ansiedad que esas imágenes le provocaron. No fue una buena noche para ella, ya que tras interpretar junto a Rafa la canción 'Bonita' de Juanes y Sebastián Yatra, era nominada, algo que no le sentó del todo bien ya que no estaba conforme con cantar una canción alejada de su estilo habitual.

Esta última semana se ha podido ver a una Eli algo más calmada en la Academia. También ha pasado por un proceso vírico que la ha tenido enferma, provocándole no participar en ninguno de los pases de micros programados.

Finalmente el público no le ha perdonado esas actitudes, y más que salvar a Rafa a expulsado a Eli, que para sorpresa de muchos, se tomó esta expulsión con deportividad y honestidad.

Ahora habrá que seguir la carrera de esta canaria fuera de la Academia, y si la experiencia de Operación Triunfo le servirá en un futuro para templar su personalidad indomable.