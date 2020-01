De insultar el euskera a golpear a una compañera: por qué la audiencia de OT pide expulsar a Eli

La canaria Eli se ha convertido en la protagonista indiscutible del arranque de "OT 2020". La joven canaria está en el punto de mira de muchos de los seguidores del formato por sus salidas de tono y una actitud poco amistosa con algunos de sus compañeros de Academia. Hasta tal punto ha llegado la situación que parte de la audiencia ha pedido en redes sociales una nominación disciplinaria, una decisión que de momento la dirección del programa no ha tomado.

Sin embargo, Noemí Galera ha intentado este martes apaciguar a la concursante con una charla de más de media hora. Con ello, la directora de la Academia ha querido abrir los ojos a Eli para que se dé cuenta de que sus formas no siempre son las correctas. "Estás perdiendo el control en según qué momentos. Y yo sé que tienes buen corazón. Pero te pones una coraza para hacerte la dura y das una imagen equivocada", le ha comenzado diciendo a Eli. La canaria quería quejarse de unas "malas formas" de Ari, con la que no guarda una buena relación. Sin embargo, Noemí le ha dado la vuelta a la conversación y ha puesto a la concursante frente al espejo: "No le quites la guitarra a Flavio de cuajo sin pedirle permiso. ¿No te gusta el euskera? ¡No digas que es feo cuando dos compañeras van a cantar en este idioma! No eres consciente de lo que haces. Tú tienes una rabia ahí dentro que no es normal"

La conversación con Noemí ha llevado hasta las lágrimas a Eli. Pero Noemí ha sido clara: "Me daría rabia que pierdas tu oportunidad por chorradas como ésta. Si sigues así, no te voy a poder salvar". La directora también cree que muchas de las cosas que Eli ha dicho a sus compañeros no las siente.

UNA RISTRA DE MALAS ACCIONES

Los usuarios de Twitter han recopilado el inadecuado comportamiento de la joven durante la primera semana de concurso. En una de las imágenes se ve a Eli quitándole una guitarra de las manos a su compañero Flavio con malas formas, sin hacer ni el amago de pedir permiso o disculparse

Aquí podemos ver como Flavio está usando la guitarra y Eli se la quita de las manos con malas formas, sin hacer ni el amago de pedir permiso o disculparse. Cero educación y respeto con sus compañeros.

En otra situación, se puso detrás de su compañera Nia y la golpea con su cadera. La concursante se queja de la acción de la canaria, pero ella, lejos de disculparse, se ríe de la gracia: "Si ya sabes cómo me pongo, ¿pa'qué me invitas?".

Le encantan las bromas de machirulo que implican el contacto físico con sus compañeras. Un ejemplo de ello es ésta que le hace a Nia. Me da mucho cringe.

Pero su principal objetivo es Ari, a la que golpea con un balón y la empuja de forma deliberada en situaciones cotidianas y sin parecer reaccionar a ningún ataque de ella. "Critica a todo el mundo por la espalda", se ha limitado a decirle a Noemí.

Ya son varios los "golpes" o empujones que Eli le da a Anne.



Aquí con la pelota.



Anne: "Me has hecho daño"





La última polémica se ha producido este mismo lunes, cuando ha señalado que el euskera era un idioma feo. En una conversación en la que Maialen y Anne, ambas navarras, decían que les gustaría cantar juntas en euskera, Eli soltó: “Qué feo”. Cuando le preguntaron qué era feo, Eli espetó. “Lo del euskera”.

Anne y Maialen convencidas de que las van a poner juntas a cantar en euskera y pidiéndolo por favor, y Eli diciendo que que feo el euskera. La respuesta de Maialen me mata

En su vídeo de presentación, Eli dijo ser víctima de bullyng. "Mis compañeros del colegio me hacían la vida imposible", aseguró. Por eso mismo, algunos seguidores del programa no entienden que una persona que ha sufrido tanto en su infancia ahora no sepa tener una relación cordial con sus compañeros.