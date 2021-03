El efecto que ha tenido en el trabajo de Ana Pastor la emisión del documental de Rocío Carrasco

El pasado domingo, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' revolucionó las redes sociales y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, alcanzó un 33,2% de share. Los espectadores estaban muy expectantes ante el estreno de este documental, dado que Rocío Carrasco se pronunció tras estar 20 años en silencio y desveló los motivos por los que se alejó de sus hijos, además de cómo fue en realidad su relación con Antonio David Flores y el maltrato que sufrió durante su matrimonio.

Son muchos los titulares que ha dejado la hija de Rocío Jurado en esta primera edición, sobre todo relacionados con los primeros años de relación con Antonio David Flores, al que no ha querido referirse por su nombre en ningún momento de este primer capítulo: "No lo nombro, es una mezcla entre que no quiero y no puedo. No me hace bien nombrarlo".

No obstante, el momento que más caló a la audiencia fue cuando la entrevistada aseguró que había estado a punto de quitarse la vida al ver a su hija en televisión para defender a su padre en 'Gran Hermano VIP', un dato que dejó sin palabras tanto a los espectadores como a los presentes colaboradores en el plató de Mediaset.

#RocioVerdad1 arrasa y se convierte en el programa más visto del año.



El estreno del documental de Rocío Carrasco anota un impresionante 33,2% con más de 3,7 millones de espectadores. #Audiencias — M �� (@casasola_89) March 22, 2021

"Me pertenece solo a mí contarlo. Antes del 5 de agosto, me dijeron que mi hija va a defender a su padre en Gran Hermano VIP 7. En ese momento no estaba bien, por todo lo que llevaba pasando, nadie lo sabe, pero llevo en tratamiento psiquiátrico y psicológico desde el año 2011. No quería salir de mi casa, no podía desarrollar mi vida como una persona normal, de repente me llegó esa noticia y por mi cabeza empezaron a pasar todos los 20 años anteriores y todo lo que se me venía encima otra vez, pero ya con un elemento mayor que era mi hija en un plató defendiendo a su padre", confesó Carrasco.

Tal ha sido el revuelo causado por las declaraciones de la hija de Rocío Jurado que muchas figuras políticas se han pronunciado al respecto. Tras el estreno de la docuserie, muchas políticas quisieron mostrar su apoyo públicamente a Carrasco, entre las que se encontraban Mónica García, Irene Montero, Iñigo Errejón, Adriana Lastra o Rocío Monasterio, entre otras.

“Muchas víctimas de violencia machista tienen miedo de no ser creídas, de ahí la importancia del ‘hermana yo sí te creo’ que ayer se volvía a repetir con el caso concreto de Rocío Carrasco”.



�� @IreneMontero en Sálvame. pic.twitter.com/4GVwnYAG9h — PODEMOS (@PODEMOS) March 22, 2021

Esta docuserie ha tenido una gran repercusión en nuestra sociedad, pero sobre todo en el mundo de la prensa del corazón donde Antonio David Flores ha sido uno de los grandes perjudicados. Dado el impacto social que tuvo el documental, Mediaset decidió tomar una importante decisión y optó por prescindir del trabajo de Antonio David como colaborador en cualquiera de sus programas.

Su éxito de audiencia se puede ver reflejado en las reacciones de los espectadores, dado que la mayoría de la población es consciente de lo que está sucediendo en el mundo del corazón. Esto explicaría cómo 'Rocío: contar la verdad para seguir viva' logró acumular un 33.2% de cuota de pantalla y 3.787.000 espectadores.

#Audiencias



'Rocío: contar la verdad para seguir viva' (33,2%) triunfa en su estreno

'Mi hija' (15,1%) baja más de 5 puntos

El cine de La 1 sube al 11,1%

'Lo de Évole' (5,8%) cae 7,5 puntos y 'El objetivo' (2,9%) pincha

'Cuarto milenio' baja al 4,4% — Tweets de tele (@teletuits) March 22, 2021

La docuserie revolucionó la parrilla del domingo

Estos acontecimientos también afectaron directamente a otros espacios televisivos. El mismo domingo, uno de los programas estrellas de laSexta marcó un mínimo histórico. 'El Objetivo', espacio presentado por Ana Pastor, solo logró sumar un escaso 2,9% de share y 506.000 espectadores, marcando así su dato más bajo hasta la fecha.

En los primeros meses de su estreno en 2013, el espacio presentado por Pastor solía obtener un 9,6% de cuota de medio. Sin embargo, según Barlovento, en 2020 ya se apreció una decadencia de audiencias, dado que apenas lograba llegar al 5% en cada entrega y siempre se quedaba por debajo del millón de espectadores. De la misma manera, a pesar que con la pandemia se ha detectado un incremento general de la audiencia, el programa de laSexta comenzó el 2021 con malas noticias.

El Objetivo de Ana Pastor no llegó ayer al 3% de audiencia.



Impresionante ridículo, mínimo histórico.



Cuando pierdes la credibilidad, no vuelve. pic.twitter.com/ukDr4HUPiz — Accountable (@Accountable2019) March 22, 2021

En enero el programa rondaba el 4% de share y marcó su primer mínimo histórico al anotar un 3,6%. En el mes de febrero pareció mejorar, pero todos sus datos giraban en torno al 5% de cuota de pantalla. Sin embargo, el programa de Pastor nunca se había visto tan afectado como con la emisión del documental protagonizado por Rocío Carrasco, ya que, el pasado domingo 14 de marzo, comenzaba a mejorar y anotó un 8,2%.

Aunque el programa de laSexta es el que se había visto más afectado, el espacio emitido en Telecinco revolucionó toda la parrilla del domingo 21 de marzo. 'Mi hija' (Antena 3) perdió el liderazgo al sumar un 15,1% de share, mientras que la semana pasado quedó por encima con 20,6%. Lo mismo ha sucedido con 'Cuarto Milenio'. El programa de Cuatro presentado por Iker Jiménez alcanzó un 4,4% y la semana pasada un 6,4%. Sin duda, este ha sido un gran acierto por parte de Telecinco, ya que ha pasado de anotar un 5,7% de share con 'Erguidos frente a todo' a un 33% gracias a la historia de Carrasco.