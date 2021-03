Irene Montero y Adriana Lastra dan su apoyo a Rocío Carrasco tras explicar su calvario con Antonio David

El estreno en Telecinco de la serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ha generado mucha expectación, incluso antes de su estreno debido a los diferentes fragmentos que han ido adelantando el contenido que los espectadores de Telecinco han podido ver este domingo en el primer episodio.

En este sentido, en el análisis previo al estreno del primer capítulo, presentado por Jorge Javier Vázquez, se ha analizado al detalle las claves de la relación entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco. En este punto se han podido ver de nuevos otros fragmentos de la entrevista en la que se puede ver a la hija de Rocío Jurado totalmente derrumbada a la hora de habla de Antonio David y de su relación, dejando muchos titulares que están llamados a marcar el protagonismo de muchas horas de televisión en las próximas jornadas.

En este punto, Rocío Carrasco ha explicado que se hundió la primera vez que Antonio David le amenazó con quitarle a sus hijos: "Me decía 'te los voy a quitar, te van a odiar, voy a hacer que te odien, hija de puta'. Él no tenía derecho a perturbar ese mundo y lo perturbó, cortó el vínculo materno, lo sesgó, a mí me lo quitó".

En este punto, Rocío Carrasco ha señalado que lamenta profundamente que sus hijos hayan creído la versión de su padre: "Rocío tenía pasión con su madre que soy yo, la que la ha parido he sido yo. Yo soy víctima, pero ellos también son víctimas, son víctimas de una mente diabólica, él ha conseguido lo que me dijo cuando nos separamos".

Con predisposición a contar todo Rocío Carrasco ha denunciado la situación que le ha tocado vivir el tiempo que tuvo que vivir con Antonio David Flores: "Me ha quitado lo más importante que tengo en mi vida y me los ha quitado teniéndolos, ha hecho que me odien y que tengan esa imagen de mí, que es mucho más cruel todavía si cabe. He tenido a mis hijos muertos en vida, he tenido que hacer como que no los tengo estando vivos. Nadie me va a devolver todo lo que me he perdido de ellos. Ya no quiero nada, solo quiero que se haga justicia".

La entrevista ha provocado muchas reacciones en redes sociales, entre las impresiones más importantes ha estado la de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que a través de su perfil oficial en Twitter se ha querido pronunciar sobre las palabras de Rocío Carrasco: "El testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo".

El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

También, la portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, también se ha pronunciado a favor de la hija de Rocío Jurado: "Rocío Carrasco es una mujer valiente, una superviviente. Su testimonio tiene un gran valor para visibilizar la violencia de género. No pararemos hasta que la vida sea segura y libre para todas las mujeres".