El repaso de un colaborador de Ferreras a Dina Bousselham por criticar el premio a Vicente Vallés

Es, sin duda, el periodista del momento. Sus detalladas informaciones y críticas al Gobierno por la gestión de la pandemia o a Podemos por el ‘caso Dina’ le han convertido en blanco de las feroces críticas de la izquierda, la cual lo ha señalado, sin el más mínimo rubor, por el simple hecho de informar libre y verazmente. Nos estamos refiriendo a Vicente Vallés.

Y en medio de toda esta tormenta, entre señalamientos al periodista por parte de la izquierda y acusaciones de estar manipulado por la derecha y la ultradrecha, sus propios compañeros de profesión pertenecientes a la ‘Asociación de Periodistas Europeos’ han querido reconocer su labor, trabajo y trayectoria, concediéndole el XXXVII Premio de Periodismo 'Francisco Cerecedo'.

Un premio que ha sido concedido por el jurado "en reconocimiento al rigor, independencia y profundidad con que lleva ejerciendo su trabajo en el medio televisivo durante las últimas décadas".

Vicente Vallés gana el premio Francisco Cerecedo de periodismo.

"Es todo lo incómodo que pueda resultar un periodista no alineado, neutral y de espíritu crítico", ha señalado el jurado.

El ViceChepas rabiando, ya trama llamarlo a declarar en el Congreso.https://t.co/NYFI2KMMPk — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) July 16, 2020

Continúan los ataques contra Vallés

Sin embargo, lo mismo que Vallés no se ha amedrentado y continúa informando de la realidad que se vive en nuestro país día a día, los ataques contra él tampoco han cesado desde que fuese señalado públicamente por el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique.

Uno de estos últimos ataques ha tenido como protagonista al medio oficial de la formación que lidera el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Nos referimos a ‘La última hora’, el digital dirigido por su ex asesora Dina Bousselham, desde el que se ha criticado este reconocimiento al periodista y se ha intentado ningunear su relevancia al indicar que “Vicente Vallés gana 24.000 euros por un premio de periodismo patrocinado por el BBVA”.

El premio Cerecedo, uno de los más prestigiosos de este país y que han ganado profesionales respetabilísimos, en manos de "the panflet" es "un premio patrocinado del BBVA donde se ganan 24.000 euros". Luego se preguntan el por qué de los batacazos en las elecciones. pic.twitter.com/DzoL3NrsX4 — Edu Galán (@edugalan) July 17, 2020

Una crítica a Vallés que no ha gustado demasiado a Edu Galán, colaborador, desde 2017, de Antonio García Ferreras en el programa ‘Al rojo vivo’ de La Sexta. Galán, que junto a su compañero Darío Adanti, son los creadores de la revista de sátira política 'Mongolia', ha señalado que “El premio Cerecedo, uno de los más prestigiosos de este país y que han ganado profesionales respetabilísimos, en manos de "the panflet" es "un premio patrocinado del BBVA donde se ganan 24.000 euros". Luego se preguntan el por qué de los batacazos en las elecciones”.

