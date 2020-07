Echenique ataca a Susanna Griso después de destapar el oscuro significado de la última foto de Iglesias

Mucho ha dado que hablar una de las fotos que ha subido Pablo Iglesias, el vicepresidente del Gobierno, a las redes sociales. En ella aparecen andando por un pasillo Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, e Irene Montero, ministra de Igualdad y pareja sentimental de Iglesias.

En esta imágen, el líder de Unidas Podemos ha querido transmitir un mensaje de empoderamiento femenino y también de igualdad al mostrar a sus dos ministras dentro del Gobierno PSOE-UP liderado por Pedro Sánchez.

Sin embargo, para muchos ha llamado la atención la descripción que ha usado para definir esta imagen del fotografo Dani Gago.

Para ello Iglesias utilizaba la frase "Gimme tha Power...", una frase que podría esconder algo más allá de la simple traducción en inglés "Dadme el poder". Así lo han buscado en 'Espejo Público' donde Susanna Griso y su equipo se han puesto a analizar que puede haber detrás de esta foto.

De esta manera han analizado la letra de la canción del grupo Molotov llamada 'Gimme tha power'. Ha sido la propia Griso quien se escandalizaba al leer la letra del grupo de rock mexicano: "Es que estoy viendo la letra de la canción Gimmie Tha Power y dice: 'la Policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como un delincuente, no es tu culpa, dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo'", arrojaba luz la presentadora de 'Espejo Público' sobre el trasfondo de esta frase.

Este argumento de la catalana ha dividido a su grupo de colaboradores. "Ese es el argumentario", se escuchaba decir a Carmen Morodo, colaboradora del programa, en sintonía con el discurso presentado por Unidas Podemos desde su nacimiento hasta nuestros días. Luz Sánchez-Mellado, también colaboradora, no estaba tan de acuerdo con lo que estaba viviendo: "La semiótica que le estáis sacando al tuit, vamos...", un comentario que parecía no gustar a Griso: "Gimme tha power lo ha puesto él, ¿eh?".

Sánchez-Mellado continuaba defendiendo el mensaje de la foto de Iglesias: "Es un grito de empoderamiento". "Aquí no se da puntada sin hilo", se escuchaba decir a otro colaborador. "Y menos si es Pablo Iglesias", finalizaba irónicamente Griso.

"Hay que ligarla con el discurso que han preparado para presentarle como la gran víctima de una operación de los poderes y las cloacas del Estado", reflexionaba Modoro tras los últimos hechos acontecidos alrededor del polémico 'Caso Dina' que ha puesto al líder de Unidas Podemos en los últimos días contra las cuerdas.

Echenique carga duramente contra Susanna Griso

Quien no ha querido dejar pasar esta polémica ha sido Pablo Echenique, que parece que no deja pasar una para contestar a través de las redes sociales, como ya hiciese con Vicente Vallés. Ahora ha cargado contra la presentadora de 'Espejo Público' a la que ha acusado de "delirante" y de montarse una "paja mental" para defender a las cloacas, y mencionando de manera indirecta al comisario Villarejo: "La paja mental que se tienen que hacer con tuit de Pablo Iglesias que no tiene ná, con Susana Grisso leyendo una letra de Molotov, para acabar defendiendo a las cloacas y a un mafioso encarcelado. Delirante. Todo vale contra Pablo Iglesias y PODEMOS. Incluido el surrealismo", escribía el portavoz del Grupo de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.

La paja mental que se tienen que hacer con tuit de @PabloIglesias que no tiene ná, con Susana Grisso leyendo una letra de Molotov, para acabar defendiendo a las cloacas y a un mafioso encarcelado. Delirante. ��



Todo vale contra @PabloIglesias y @PODEMOS. Incluido el surrealismo. pic.twitter.com/KSljQpLT7p — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) July 2, 2020

