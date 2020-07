Echenique ataca de nuevo a los informativos de Antena 3 y se hace la víctima: “No se puede criticar”

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, parece estar al tanto de lo que aparece en los medios de comunicación. En este caso ha prestado especial atención a Antena 3. Y es que, en los informativos de este mediodía, se hacía una exposición sobre uno de los rebrotes que estaba teniendo lugar en la región de Murcia. Dicha presentación distinguía entre personas e inmigrantes. Al portavoz en el Congreso de Unidas Podemos le ha parecido motivo de peso para criticar la acción del medio e insinuar que son racistas.

El propio Echenique transmitía ese pensamiento a través de un twitt.

En Antena 3 han separado "inmigrantes" y "personas" pero no se les puede criticar porque eso sería un "señalamiento" y un ataque a la "libertad de prensa".



Muy chula la infografía. Fantástica la combinación de azul y amarillo. Y cero racismo en ella. Pero cero cero. Nada. Cero. pic.twitter.com/zoraEJC3jl — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) July 10, 2020

Su objetivo: poner en duda la ética de los medios que no controlan

La polémica se desataba a lo largo del último fin de semana, pero ahora en la semana laboral, Vallés puede responder a su manera cada noche en el informativo que presenta.

Así se ha dado la circunstancia de que Pablo Iglesias, el vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos ha comparecido en rueda de prensa, y entre los temas sobre los que se le ha preguntado no ha faltado la polémica con el periodista de Antena 3. Iglesias ha defendido que en una democracia quien posee un puesto de responsabilidad en un medio de comunicación está expuesto a las críticas y es algo que hay que naturalizar. También ha denunciado algunos de los insultos que ha tenido que aguantar Vallés a lo largo de los últimos días por parte de simpatizantes de Unidas Podemos: "Respecto a Vicente Valles le tengo que decir que he leído cosas en las redes sociales que no comparto y no me gustan".

