El vídeo de Vicente Vallés que sentencia las críticas de Pablo Iglesias

No cesan los cruces de declaraciones entre los miembros de Unidas Podemos y los defensores de Vicente Vallés después de la polémica protagonizada por los socios en el Gobierno del PSOE y el periodista de Antena 3.

Vallés se había encargado en desmontar varias declaraciones, medidas y contradicciones a lo largo de todo el estado de alarma. Lo hizo con el uso de las mascarillas que finalmente Fernando Simón terminó admitiendo que no fueron obligatorias su uso desde el comienzo debido a la falta de material. Más tarde, se volvieron muy comentados los vídeos del periodista donde desmontaba los datos que el Gobierno daba de fallecidos y contagiados por la COVID-19 contrastándolo con los dados con otras instituciones como el Instituto Nacional de Estadística.

Ahora con el fin de la desescalada y la proximidad de las elecciones vascas y gallegas, Vallés ha estado informado de todo lo que rodea al 'caso Dina', por el que Pablo Iglesias se ha visto envuelto tras revelarse que él tuvo en su poder la tarjeta del móvil de su exasesora sin el conocimiento de esta. Desde Podemos han intentado acusar de que hay una campaña desde el poder para sacarlos del Gobierno.

Con este argumento, el periodista de Antena 3 ha reflexionado en varias ocasiones que Podemos ya ha utilizado este argumento en el pasado, y que de haber existido "las cloacas del Estado", estas no han evitado que hayan llegado al Gobierno. Unos comentarios que no sentaban nada bien dentro del seno de Unidas Podemos, donde varios de sus dirigentes decidían apuntar sus ataques hacia el periodista haciendo que sus militantes en redes lincharan al periodista diciéndole desde "cloaquín" a todo tipo de insultos.

En realidad lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen "informativos". pic.twitter.com/lnsBMJUNL5 — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) July 4, 2020

Sobre esta polémica ha sido preguntado Pablo Iglesias, quien se refería al asunto como: "Respecto a Vicente Vallés le tengo que decir que he leído cosas en las redes sociales que no comparto y no me gustan", al mismo tiempo que el vicepresidente del Gobierno defendía que era democrático que una persona al frente de un medio de comunicación pueda recibir críticas y hasta insultos: "Como han oído, el vicepresidente considera que en una democracia avanzada hay que naturalizar, no solo la crítica, sino también los insultos [...] Ha hecho esa cita textual de insultos en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, rodeado de tres ministros socialistas, entre ellos la portavoz y el secretario de Organización del PSOE, y todo ello en Moncloa, la sede de la Presidencia del Gobierno", explicaba Vallés en su informativo sobre la comparecencia de Iglesias.

Tras varios días de cruces de declaraciones, de linchamiento y de defensa del periodista por sus compañeros de profesión, han sido los usuarios de las redes sociales quienes han sacado la cara por el periodista de Atresmedia. Los ataques de partido morado se fundamentan en la imparcialidad de Vallés a la hora de contar la actualidad, afirmando que está en contra del partido y del Gobierno por sus críticas.

Sin embargo, los vídeos de Vallés que han rescatado las redes demuestran como las críticas del periodista han sido una tónica de su estilo periodístico desde siempre independientemente de quien gobierne.

En uno de los vídeos compartidos se puede ver a Vallés reflexionando sobre la corrupción en 2015, en un año donde el Gobierno estaba formado por el Partido Popular con Mariano Rajoy a la cabeza. También era un año donde las tramas de corrupción como la Púnica o los papeles de Bárcenas se encontraban en plena actualidad. Con estas palabras reflexionaba Vallés sobre el asunto: "La tendencia habitual de los partidos imputados a despejar la culpa en tres direcciones; o culpan a un subordinado, a un superior o a alguien que ha muerto. Si todas esas excusas fueran ciertas estaríamos en la constatación de que en España muchos de los que ocupan altas responsabilidades políticas son incapaces de gobernarlas", comenzaba diciendo duramente en un mensaje que aunque no explicase directamente iba dirigido a las altas esferas del Partido Popular.

"Un alto cargo se ve en la tesitura de elegir entre ser tomado por ladrón o ser tomado por tonto, y suele preferir lo segundo. Probablemente porque el robo está penado por la Ley, mientras que la inutilidad solo la castigan los medios de comunicación. Muchos de esos que han preferido pasar por incompetentes que por corruptos han renovado sus cargos en las urnas", terminaba Vallés en una reflexión claramente dirigida a Mariano Rajoy y sus justificaciones en torno a todas las acusaciones de corrupción que rodeaban a su partido en el año 2015.

Este vídeo indica que el periodista de Antena 3 no tiene ninguna fijación en contra de ningún partido tal y como denuncian desde Unidas Podemos, sino que suele ser crítico con situaciones que suelen indignar al ciudadano de a pie, ya sea una mala gestión de una crisis sanitaria o la corrupción. Otro ejemplo es una reflexión del 23 de octubre de 2015, en la que el periodista vuelve a cargar contra la corrupción, indicando esta vez sí al Partido Popular, y también los casos de Convergencia y PSOE: "Cuando desaparezca la corrupción no serán necesarias las actuaciones judiciales.

