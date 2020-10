El duro correctivo de Ana Rosa a Salvador Illa por sus últimas declaraciones: "Esa es su responsabilidad"

Ana Rosa Quintana ha vuelto a criticar la gestión del Ejecutivo de la pandemia. Esta vez, ha incidido en las últimas medidas que se han tomado en Madrid para frenar la expansión del virus. Sobre todo tras la aprobación del estado de alarma. Así arrancaba Quintana su discurso: "En España probablemente tenemos las medidas más duras de toda Europa. En Francia no hay restricción de la movilidad en París, salvo en alguna ciudad concreta".

La presentadora de 'El Programa de AR', durante un debate con sus colaboradores afirmaba así que está de acuerdo con el toque de queda decretado en Francia por un motivo. Y es que, "si los restaurantes y los locales cierran, pues que se prohíban las fiestas y los botellones. Es una medida coyuntural, me parece mucho peor que no me dejen salir de mi ciudad".

Ana Rosa ha aprovechado el ejemplo de nuestro país vecino para compararlo precisamente con la Comunidad de Madrid. Para la periodista, no está bien que se pierda el respeto a la región ante esa imposición del Gobierno. Una manera de entrometerse en sus competencias como autonomía que no le parece adecuada.

Pero sus críticas no acaban aquí. Quintana ha lanzado un duro mensaje al titular de Sanidad, Salvador Illa: "Yo creo que al Ministro de Sanidad le viene fenomenal hablar de Madrid para no hablar de España que es lo que le corresponde y es su responsabilidad".

Un mensaje que refleja la postura de la presentadora respecto al verdadero motivo por el que Illa actúa así con esta comunidad autónoma.

El ministro de Sanidad no descarta pedir una prórroga del estado de alarma en la Comunidad de Madrid

Hace varios días, Salvador Illa comparecía junto a Simón para dar cuenta de los últimos datos de la covid-19. Entre otras cuestiones el ministro abordaba las preguntas de los periodistas. Illa aseguraba que no descarta pedir una prórroga del estado de alarma en el Congreso si finalmente la región no baja su incidencia acumulada.

"Todos sabemos que no podemos estar tranquilos con una incidencia acumulada de 400 personas", por ello considera que "hay que bajarlo para tener margen de maniobra", y ha recordado que "vienen semanas complicadas". Illa considera que "hay que ir de la mano" con la Comunidad de Madrid para rebajar los contagios y que van a ir con una "actitud de cooperación".

Según los datos del departamento que dirige el ministro, Madrid es la tercera autonomía con mayor incidencia, superada únicamente por Melilla y Navarra.