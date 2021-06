El duro comentario de Terelu Campos a Antena 3 tras su paso por 'Mask Singer'

Mediaset y Atresmedia se encuentran en plena batalla desde hace meses para hacerse con el liderazgo. Por el momento, Telecinco continúa manteniendo el primer puesto. Sin embargo, los nuevos formatos que se incorporan en la parrilla de Antena 3 han ido restando ventaja.

Por esto motivo, estos últimos meses, ambas cadenas no han dejado de comunicar cambios en su programación para intentar enfrentar sus formatos estrella a los de su rival. Cada vez que una de las cadenas incorporan un potente formato, la otra coloca en la misma franja horaria otro con un éxito similar. Esta es una estrategia que se está haciendo muy a menudo, concretamente Telecinco, dado que ve peligrar su primera posición.

De la misma manera, se ha convertido en algo habitual el escuchar ciertas pullas a Antena 3 desde los platós de Telecinco, concretamente por parte de 'Sálvame'. No obstante, esta vez, han sido los colaboradores de 'Viva la vida' los que han hecho referencia a la cadena de Atresmedia. Este momento se dio, este fin de semana, cuando los tertulianos comenzaron a compartir momentos que habían vivido con Mila Ximénez.

Todos los colaboradores presentes cuentan con una larga trayectoria, por lo que es normal que hayan pasado por varias cadenas antes de llegar a Telecinco. Isabel Rábago se encontraba muy emocionada recordando los momentos en los que había compartido pantalla junto a Ximénez, quien falleció el pasado miércoles. La colaboradora puso sobre la mesa los inicios televisivos de la colaboradora de 'Sálvame', por lo que no pudo evitar mencionar a la competencia.





Rábago, sin darse cuenta, mencionó a Antena 3 cuando contaba a sus compañeros dónde había tenido la oportunidad de coincidir con Ximénez en televisión: "Antes de que ella firmara con Sálvame, nosotras estábamos trabajando en Antena 3". De forma inmediata, la colaboradora se percató de su metedura de pata y se quedó bloqueada al no saber cómo seguir tras mencionar la cadena rival de Telecinco.

"En la otra cadena", reculó entonces para intentar enmendar su fallo. No obstante, Rábago, al igual que sus compañeros, comenzó a reírse mientras se tapaba la cara en señal de vergüenza. El resto de colaboradores no dudaron en echarle un cable. "¡No pasa nada!", exclamó Terelu Campos para apoyar a su compañera. Además, la hija de María Teresa Campos aprovechó para lanzar una pulla a Antena 3: "Aquí somos líderes las 24 horas del día".

"Yo trabajaba en la otra cadena. En la triste"

Este comentario de Terelu, resultó ser algo llamativo, ya que la temporada pasada, la colaboradora participó en uno de los concursos más vistos de la cadena. La hija de La Campos, se encontraba bajo el disfraz la Cerdita en 'Mask Singer' y fue muy criticada por participar con su cadena rival. A pesar de ello, aseguró que había disfrutado mucho de ello, por lo que nadie se esperaba que fuese ella quien cargase contra la cadena en directo.





Emma García se mantenía algo más seria, pero creyó que el error ya se había solucionado gracias a la reacción de Terelu. Tras regalar una sonrisa a los espectadores para quitar hierro al asunto, volvió a ceder la palabra a Rábago, quien continuó recordando la relación que mantenía con Mila delante y detrás de las cámaras. La colaboradora aseguró que era "una compañera" de la que "siempre aprendía".

Poco después, el error volvió a aparecer cuando José Antonio Avilés también recordó su trayectoria en la pequeña pantalla. "Yo trabajaba en la otra cadena. En la triste", señaló entonces el colaborador, intentando no meter la pata como su compañera. "Ya lo has dicho, hijo, ya lo has dicho", se quejó entonces la conductora del espacio de Telecinco, dejando claro que no era necesaria tanta palabra en clave.