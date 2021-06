Rostros televisivos, cantantes y actores lloran la muerte de Mila Ximénez: "Nos hemos quedado huérfanos"

Después de un año de batalla y con el apoyo de todos sus seres queridos, este martes, 23 de junio, Mila Ximénez, uno de los rostros más populares de Telecinco y una de las periodistas del corazón con más trayectoria, ha fallecido a los 69 años por el cáncer de pulmón que sufría. Dejando así, un gran hueco en los estudios de Mediaet.

La semana pasada, Ximénez ya hizo saltar las alarmas al estar meses alejada de su trabajo en 'Sálvame' y al comprobar que todos sus familiares se acomodaban en su casa para estar a su lado. Esto se debe a que ya hace un año desde que la comunicadora comenzó la guerra contra su enfermedad. Durante toda la batalla tuvo que enfrentarse a muchos altibajos, tuvo momentos de subida en los que pudo volver al plató de Telecinco, pero al poco tiempo tenía que volver a ausentarse al sentir que había empeorado.

Todos sus seguidores han estado muy preocupados estos últimos días al ver saltar las alarmas cuando su hija Alba Santana se trasladó a España de forma urgente. Cuando se creía que la colaboradora se estaba recuperando poco a poco, el pasado 11 de junio, se notificó que volvía a ser ingresada en el hospital La Luz de Madrid por sufrir complicaciones con la enfermedad que padecía, además de por estar sometida a un nuevo tratamiento más agresivo. El pasado 9 de junio, la comunicadora fue a hacerse una prueba que no pudieron realizarle al encontrar algo inesperado, motivo por el que su revisión se convirtió en un ingreso.

Como consecuencia, juntos a sus familiares, su hija se trasladó desde Ámsterdam, donde vive con su familia, para acompañar a su madre durante sus últimos días. "Todos estamos muy pendientes del estado de salud de Mila, sabemos que en los últimos días sus defensas están muy bajas y se encuentra muy decaída, con pocas fuerzas y muy baja de ánimo", explicaba entonces una fuente cercana a 'Sálvame' a 'La Razón'. "Su hermano Manolo no se separa de su lado", agregaba.

De la misma manera, todos sus compañeros de profesión seguían su evolución de cerca, concretamente quienes compartieron con ella tiempo entre los estudios de Mediaset. Como consecuencia, este miércoles, las reacciones han comenzado a salir de manera inmediata y todos se han mostrado muy apenados al tener que despedirse de Ximénez. Además de los rostros de Telecinco que han acompañado a la colaboradora durante toda su carrera, otros personajes reconocidos han reaccionado y han mandado mensajes de ánimo a sus familiares, además de reconocer lo duro que ha sido poner fin a esta batalla contra el cáncer.

Las reacciones de sus seres queridos

Jorge Javier Vázquez lleva meses dedicando emotivos mensajes a quien fue una de sus compañeras más queridas, por lo que ha sido uno de los primeros en reaccionar ante esta triste noticia. “El viaje es infinito. Siempre juntos, Mila”, ha escrito el presentador de 'Sálvame' junto a una foto en la que aparecen ambos muy sonrientes y cariñosos.

El viaje es infinito. Siempre juntos, Mila. pic.twitter.com/AcwauS3LPU — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) June 23, 2021

Asimismo, Pablo Alborán, quien mantenía una muy buena relación con la colaboradora, ha reaccionado rápidamente en sus redes sociales con unas conmovedoras palabras y con una imagen en la que muestra lo mucho que la aprecia: “Mila, no dejaré nunca de cantarte. Gracias por tus sonrisas y tus buenas energías. Así te voy a recordar siempre. Un beso enorme a toda la familia.

Mila, no dejaré nunca de cantarte. Gracias por tus sonrisas y tus buenas energías. Así te voy a recordar siempre. Un beso enorme a toda la familia. pic.twitter.com/v0ZPkaRqb5 — Pablo Alborán (@pabloalboran) June 23, 2021

"Los que trabajamos en Mediaset hoy nos hemos quedado huérfanos de una compañera maravillosa, una persona fantástica, genial, generosa, cariñosa, entrañable. Nos ha dado grandes momentos en lo personal y en lo profesional también. Hoy ha fallecido nuestra compañera Mila Ximénez y desde aquí le queremos dar nuestro sincero y sentido pésame a toda su familia", decía el presentador del 'Club Social', muy emocionado.

"Que la tierra te sea leve, Mila, y cuando nos toque a nosotros pues ya nos veremos allí arriba. Seguro que vas a seguir animando el cotarro allí donde vayas. Un beso enorme, compañera. Te queremos", zanjaba Prat, para dar paso a Sonsoles Ónega. "Comparto todas y cada una de tus palabras por el vacío que nos deja nuestra compañera Mila. En 'Ya es mediodía' estamos ya de camino al tanatorio para acompañar a la familia y rendir homenaje a Ximénez", decía Ónega muy afectada.

"La vamos a echar mucho de menos todos los amigos y compañeros", agregaba Antonio Rossi, con lágrimas en los ojos. "Lo sabíamos, pero no sabíamos que iba a llegar. Lo intuíamos, pero a esto nunca te acostumbras", decía por su parte Cristina Tárrega. "Es una putada despedir el programa así, pero la vida es así de jorobada en ocasiones", remataba el presentador de 'Cuatro al día'.

Joaquín Prat muy emocionado comunica en Telecinco, en su cadena el fallecimiento de la extraordinaria Mila Ximénez #AR23J#YaEsMediodía765pic.twitter.com/0vYZ5ndqcI — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) June 23, 2021

“Adiós, Mila. Gracias por tu cariño, tu complicidad y por tantas sonrisas robadas. Te echaré tanto de menos como te echaba en nuestros peores momentos; aunque una mirada nos bastara para saber lo mucho que nos queríamos”, escribía Kiko Matamoros aparentemente afectado. “Ha pasado lo que nadie quería. Mi apoyo y cariño a la familia y amigos de Mila en estos duros momentos. DEP”, reaccionaba también Miguel Frigenti en Twitter. “Vuela alto Vuela libre… aquí, te extrañaremos”, agregaba Luis Rollan. Una noticia ante la que Christian Gálvez ha reaccionado con emoticonos con lágrimas en los ojos.

Adiós, Mila. Gracias por tu cariño, tu complicidad y por tantas sonrisas robadas. Te echaré tanto de menos como te echaba en nuestros peores momentos; aunque una mirada nos bastara para saber lo mucho que nos queríamos pic.twitter.com/PPPyihnpnd — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) June 23, 2021

Ha pasado lo que nadie quería. Mi apoyo y cariño a la familia y amigos de Mila en estos duros momentos. DEP — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) June 23, 2021

“Qué pena más grande. Hasta siempre, Mila. Que la tierra te sea leve”, se ha lamentado Carme Chaparro. “Mi pésame, apoyo y cariño a la familia, amigos y compañeros de Mediaset de Mila Ximénez. DEP”, comentaba Máximo Huerta. “Hasta siempre Mila, ha sido un placer haber podido compartir contigo 3 meses de convivencia en un Reality, me llevo de ti tu bondad y tus sonrisas. Siempre te tendremos presente y serás eterna. Mi más sentido pésame a la familia y amigos”, añadía Steisy. “Mila te echaremos de menos :( D.E.P justo el mismo día que falleció marujita :( no me lo creo”, señala Dinio. “Adiós, mi querida Mila. Eras como el Avefenix y supiste resurgir… Me quedo con tu sonrisa, tu nobleza y tu generosidad en muchos aspectos de la vida. Dios te bendiga y vuela Alto. Te quiero mucho… Mila Ximéne. DEP”, dice Aurelio Manzano.

Qué pena más grande.

Hasta siempre, Mila.

Que la tierra te sea leve. https://t.co/TgKJRUaesm — Carme Chaparro (con mascarilla??) (@CarmeChaparro) June 23, 2021

Mi pésame, apoyo y cariño a la familia, amigos y compañeros de @mediasetcom de Mila Ximénez. DEP — Máximo Huerta ?? (@maximohuerta) June 23, 2021

Hasta siempre Mila, ha sido un placer haber podido compartir contigo 3 meses de convivencia en un Reality, me llevo de ti tu bondad y tus sonrisas.

Siempre te tendremos presente y serás eterna.

Mi más sentido pésame a la familia y amigos — Patricia Steisy (@patricia_steisy) June 23, 2021

Mila te echaremos de meno :( D.E.P justo el mismo día que falleció marujita :( no me lo creo ???? pic.twitter.com/lbfFhaeCap — Dinio (@diniogarcia) June 23, 2021

Adiós, mi querida Mila. Eras como el #Avefenix y supiste resurgir… Me quedo con tu sonrisa, tu nobleza y tu generosidad en muchos aspectos de la vida. Dios te bendiga y vuela Alto. Te quiero mucho…. @milaximenez DEP ???? pic.twitter.com/PO13yfEgQB — Aurelio Manzano (@aureliomanzano) June 23, 2021

También han reaccionado algunos cantantes y actores que sentían un gran cariño por la colaboradora de Telecinco. "Todo mi amor a la familia y compañeros y compañeras de Mila Ximénez en este día tan duro. En especial a su hija y a todo el equipo de Mediaset, Telecinco y Sálvame”, escribe Blas Cantó. “Para quienes te conocimos eras una mujer llena de amor hacia los tuyos. Triste por tu partida querida Mila Ximénez mi mas sentido pesame a tu hija Alba y toda tu familia. D.E. P”, decía Luis Merlo. “Lo siento con toda mi alma. Todo mi amor para la familia y los seres queridos. Mujer de bandera Mila Ximénez. Agradecida siempre. Un abrazo enorme”, sentenciaba Merche. “Inteligentísima y sensible. Y generosa. Se venía a ver mi teatro ( amante del teatro y más asidua que compañeros de profesión... ay la vida!)) y la recuerdo aprendiéndose frases de El Disco de Cristal al salir del LARA. Adiós y gracias Mila Ximenez”, dice muy apenado Secun de la Rosa.

Todo mi amor a la familia y compañeros y compañeras de Mila Ximénez en este día tan duro.



En especial a su hija y a todo el equipo de @mediasetcom, @telecincoes y @salvameoficial ?? — Blas Cantó (@BlasCanto) June 23, 2021

Para quienes te conocimos eras una mujer llena de amor hacia los tuyos. Triste por tu partida querida Mila Ximénez mi mas sentido pesame a tu hija Alba y toda tu familia. D.E. P — Luis Merlo (Oficial) (@luismerlo_actor) June 23, 2021

Lo siento con toda mi alma ??Todo mi amor para la familia y los seres queridos. Mujer de bandera Mila Ximénez. Agradecida siempre ?? Un abrazo enorme @salvameoficial@telecincoes@mediasetcompic.twitter.com/rj9stCjZCG — Merche (@MercheOficial) June 23, 2021

Inteligentísima y sensible. Y generosa. Se venía a ver mi teatro ( amante del teatro y más asidua que compañeros de profesión... ay la vida!)) y la recuerdo aprendiéndose frases de El Disco de Cristal al salir del LARA. Adiós y gracias Mila Ximenez. — secun de la rosa (@secundelarosa) June 23, 2021