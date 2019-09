La dureza del tono utilizado por Pepe Rodríguez contra Marta Torné indigna a la audiencia de 'Masterchef'

Nueva polémica en 'Masterchef Celebrity 4'. Esta vez después de una evidente falta de actitud en la cocina de Marta Torné. Tras haber criticado el desorden y el caos en la cocina de Torné, Jordi Cruz ha sido tajante respecto a su actitud: "No me ha gustado nada tu actitud. No es deslenguado. Es desmotivado. Te he visto dando menos de lo que puedes dar, muy tranquila, muy relajada". "Intento sobrellevar la situación como puedo, sonriendo...", se ha justificado la concursante.

Samantha Vallejo-Nágera ha elogiado sus dotes culinarias, pero ha seguido la misma línea que su compañero: "Es una pena porque se ve que sabes cocinar, pero este plato se queda muy elemental". Y las palabras de la discordia han llegado cuando Pepe Rodríguez ha trasladado al físico la crítica de la actitud: "Es que no es una cosa solo de Jordi. A veces parece que una cara mona va a durar más en el programa. A lo mejor te equivocas". Y Marta Torné se ha quedado con un gesto de desconcierto.

Las redes sociales no se han quedado calladas y han desaprobado el comentario del chef de 'Masterchef celebrity', que se puede ver en este vídeo a partir del minuto 2.30.00.

me ha parecido super feo el comentario de pepe a marta :(#MCCelebrity — bizcochito fresh (@falebnosoy) September 18, 2019

El comentario de Pepe a Marta de que no por ser mona iba a llegar lejos salia sobrando... Muy faltoso me parece #mccelebrity — Jonny ��|TAHI|������ ������ (@Txonny_) September 18, 2019

Sobraba ese comentario de Pepe a Marta... #MCCelebrity — Carlos Soler (@carlossoler92) September 18, 2019

¿Qué hace Pepe diciéndole lo de "una cara mona" a Marta Torné? Te parezca lo que te parezca su plato o su actitud ese tipo de comentarios me sobran muchísmo..#MCCelebrity — Cristina. (@CrisUp_) September 18, 2019

Tengo la sensación de que están mucho en contra de Marta. Pudo haber tenido formas/comentarios desafortunados, pero el comentario de Pepe de "crees que una cara mona va a durar más en el programa" me parece fuerísima de lugar.#MCCelebrity — Laura DR (@Lausidiaz) September 18, 2019

Yo sigo flipando con lo que le ha dicho Pepe a Marta...#MCCelebrity — Ismael �� (@IsmaelRuiz02) September 18, 2019