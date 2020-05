Roberto Leal, lo mejor y el punto diferencial en el estreno de 'Pasapalabra' en Antena 3

Con la R, principal atractivo y punto diferencial del nuevo 'Pasapalabra'. Sí, seguro que lo han adivinado, Roberto Leal fue lo más destacado en el estreno de esta nueva etapa de 'Pasapalabra' en Antena 3. Poco más de 7 meses ha tenido que esperar el público para poder ver el formato de nuevo después de que el Tribunal Supremo no aceptase la apelación de Telecinco.

Muchos se había especulado entonces en cómo sería la nueva versión que iba hacer Antena 3 del concurso después de 20 años de su primera emisión. La principal apuesta de la cadena ha sido el fichaje de Roberto Leal, un fichaje acertado visto lo visto, ya que el público ha podido ver las pruebas de siempre, la misma esencia, pero tras varios años siendo Christian Gálvez el presentador, ese hueco iba a ser difícil de llenar si no se conseguía un presentador especial.

Leal consiguió dar su toque especial al estreno, con su habitual carisma, llenando las pruebas de su características risas, y leyendo rápido y sin equivocarse. De esta manera consiguió meterse el programa en el bolsillo siendo mucho más que el hilo conductor que solo lee preguntas guionizadas.

¡La entrada de nuestro presentador @RobertoLealG en #PasapalabraEstreno ha sido mágica! Gracias @JorgeBlass por poner todavía más ilusión en nuestro primer programa �� Patrocinado por @Aldi_espic.twitter.com/9zqCurS9h5 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) May 13, 2020

Aplausos enlatados, las pruebas de siempre y el punto diferencial de Leal

El programa comenzó con 15 minutos de retraso sobre lo que se había informado, quizás que Telecinco contraatacase poniendo un especial de 'Supervivientes' para chafar este estreno tuvo algo que ver en el retraso.

Para comenzar, Leal comenzaba contacatando con Falete y con el mago Jorge Blas, como sus amuletos de la suerte. Era el propio mago el encargado de la entrada triunfal del andaluz en el nuevo plató de 'Pasapalabra' por arte de magia. Blas 'imprimía' al presentador perfecto para el concurso y ahí que aparecía Roberto entrando en un nuevo plato que no se aleja mucho del anterior, pero con toques mucho más modernos y una marcada luz azul/blanca.

"Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva etapa de 'Pasapalabra', vuelve a casa y lo hace a lo grande, como tiene que ser: En prime time y con invitados de lujo. Vamos a tener a Mario Vaquerizo, Manel Fuentes, a Chenoa y a Alaska. Además de concursantes de primer nivel", aclaraba Leal antes de dar una de las primeras sorpresas de la noche, Matías Prats sería el padrino del concurso y no dudó en tirar de uno de sus 'chistes malos': "La última vez que apadriné algo fue una brigada paracaidista. Les pregunté que por qué me daban este honor y me respondieron: 'Usted cae bien'", explicaba el veterano presentador de informativos.

Quizás, lo peor y lo más desconcertante de este estreno fueron los aplausos enlatados que sonaron a lo largo del programa, muy artificiales y que generaron la única queja por parte de la audiencia comparando el concurso con una sitcom. Este recurso es una de las medidas que están utilizando algunos programas a la falta de público en los platós: "Por cierto, público no hay, eso de momento es así, lo que no nos va a faltar son aplausos. Ahora sí que sí comienza 'Pasapalabra'", comenzaba Roberto Leal dando paso a esta nueva etapa.

Pues estoy encantado viendo #PasapalabraEstreno. Me chirría un poco el tema de los aplausos enlatados pero hay que reconocer que @RobertoLealG está fantástico. — Aleix Poblet �� (@aleix_poblet) May 13, 2020

La dinámica, concursantes conocidos e invitados clave

En cuanto a la dinámica del concurso, parece que la intención es ser continuista con lo que se venía haciendo en Telecinco para que la audiencia no pierda interés. En el caso de esta primera emisión se disputaron las pruebas Una de cuatro, La pista, Sopa de Letras y ¿Dónde están?, además del tradicional Rosco, que es la seña del concurso.

Ante un plató sin público, y ante las dudas que podía generar el estreno de Leal como presentador, para este primer programa se apostó por un equipo que asegurara entretenimiento. De esta manera los concursantes que se batieron en duelo fueron dos de los campeones más carismáticos del concurso; Juampe Gómez y Paco de Benito intentarían llevarse el primer bote de 500.000 euros.

Como invitados, Alaska y Mario Vaquerizo son garantía de espectáculo, además ver a Vaquerizo en un concurso de preguntas siempre tiene su atractivo. Por otra parte Chenoa y Manel Fuentes, fueron los otros dos invitados. Fuentes es un showman de la televisión, el apoyo perfecto para Leal en este estreno.

¿Cuánto echabais de menos ver a nuestros invitados dándolo todo en la pista musical? ������ https://t.co/DyOMSfTBlE#PasapalabraEstrenopic.twitter.com/Tqs8KBQNpO — Pasapalabra (@PasapalabraA3) May 13, 2020

Con todos los elementos preparados, el concurso dio inicio y las pruebas comenzaron a rodar. A lo largo del desarrollo del concurso se vio esa esencia de 'Pasapalabra' y a un Roberto Leal cómodo haciendo que todo fluyese con naturalidad pero también con todos los elementos a su favor. Alaska demostró ser una veterana en esto de los concursos, Marío Vaquerizo no defraudó mostrándose muy perdido en las pruebas, por su parte Chenoa se convertía en trending topicdespués de varios fallos clamorosos poniendo a Antonio Banderas a actuar en 'Farmacia de guardia', entre otros fallos de bulto.

Finalmente, tras el desarrollo de esta cuatro pruebas Juampe consiguía acumular 33 segundos, mientras que Paco obtenía una gran ventaja de 75. Momento de conocer el nuevo Rosco. De nuevo más bien poco, cambio en los atriles, en el grafismo que se puede ver en la pantalla, y en quien leía las preguntas.

Así lució el primer programa de 'Pasapalabra'Atresmedia

A pesar de la desventaja Juampe se quedaba a tres respuestas de completar el rosco y ganaba a su rival. A pesar de no llevarse el bote, se llevaba los 3.000 euros que estaban en juego.

Debut más que bueno del programa, en gran parte por el trabajo de Roberto Leal. Habrá que ver como acompañan las audiencias a esta apuesta de Antena 3 y ver como se van desarrollando las entregas cuando el concurso pase a horario de tarde: "Ya que estamos voy a dar una buena noticia: A partir de la semana que viene, de lunes a viernes, a las 20 de la tarde, 'Pasapalabra' diario en Antena 3", anunciaba Leal para el disfrute de los espectadores del programa.

¡La próxima semana tendremos risas, diversión, riesgo y entretenimiento!



��@ahoracaigo (17:45)

��@A3Boom (19:00h)

��@PasapalabraA3 (20:00h)



Todas las tardes, de lunes a viernes, en Antena 3 �� pic.twitter.com/FRWectsPSl — antena 3 (@antena3com) May 13, 2020

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

¿'Pasapalabra' contra 'Operación Triunfo'? El enfrentamiento que no gustará a Roberto Leal

Pablo Motos intenta menospreciar el acento andaluz y Roberto Leal le da una auténtica lección de humildad

Las elegantes palabras de Roberto Leal para despedirse de TVE tras fichar por 'Pasapalabra