Roberto Leal: "Creo que buscan en mí la normalidad con lo difícil que parece que es eso"

Es una de la polémicas que nos ha dejado el confinamiento. La pregunta de Pablo Motos a Roberto Leal en "El Hormiguero" sobre su acento andaluz y la posibilidad de que no se le entienda como presentador de "Pasapalabra". 'Tenemos la piel muy fina y este tema de los acentos es como las mareas, que va y viene' asegura Roberto Leal en 'La Noche de Adolfo Arjona'. 'Yo estoy seguro que Pablo no lo hizo con ninguna mala intención, pero es verdad que se generó un debate, sobre todo en redes sociales, muy grande'.

Dice Roberto Leal que es verdad que hay gente que todavía se pregunta 'cómo alguien puede trabajar siendo periodista o actor teniendo acento andaluz o cualquier otro, siempre hay que buscar un acento neutro que para mí no existe'.

PRESENTADOR DE MODA

Roberto Leal está de moda. Se están reponiendo programas suyos en Canal Sur TV, presenta en Televisión Española "Operación Triunfo" y en Antena 3 está con "Pasapalabra". 'Yo no sé lo que dicen de mí los informes cualitativos porque lo hacen empresas privadas' dice Roberto, 'Yo creo que lo que buscan en mí es la normalidad, con lo difícil que parece que es eso. Me dicen que soy muy natural y es que yo no sé hacerlo de otra manera, cuando yo trabajo, y lo llevo haciendo así desde que empecé hace 20 años, siempre he tratado de ser fiel a una persona cercana y empática'.

LOS PROBLEMAS DEL CONFINAMIENTO

Una de las cosas que queremos saber es cómo se las arregla Roberto Lealpara poder trabajar en plena crisis sanitaria, y nos confiesa que es cuestión de organizarse. 'Mi vuelta a Antena 3 ha sido con mascarilla, ozono y ultravioleta y todo se complica. Ahora hemos adaptado a las grabaciones lunes y martes para "Pasapalabra", los miércoles tengo que subir a Barcelona en AVE con salvoconducto y cumpliendo los protocolos para hacer en directo "Operación Triunfo", y deseando volver a casa que es donde uno se siente más seguro'.

LA PANDEMIA

Roberto Leal asegura que a pesar de toda su vorágine laboral, ha tenido tiempo para parase a pensar sobre lo que estamos viviendo. 'Lo hago casi cada día' nos asegura el periodista. 'Yo creo que no somos conscientes de lo que estamos pasando todavía y hemos tenido desde el primer día a mucha gente dando una opinión y mañana otra en la tele, y no tenemos claro hacia dónde vamos. Muchas veces la sobreinformación no es buena y ahora mismo en la situación en la que nos encontramos, estamos abocados a algo que no conocemos. Desgraciadamente este virus se ha llevado a mucha gente por delante, parece que los datos ahora dan la razón a que teníamos que hacer las cosas como la estamos haciendo, pero creo que lo peor está por venir y me refiero a la economía. Hay mucha gente pasándolo mal, levantando la cabeza antes de que pasara todo esto, y ahora no tienen ni para llenar el frigorífico'.

SOBRE EL GOBIERNO

Parece que los presentadores que se dedican al mundo del entretenimiento viven dentro de la burbuja de la diversión, pero Roberto Leal como otros muchos que se dedican a lo mismo, tiene su propia opinión.'Hay que ser crítico. Esto nos ha cogido a todos con el pie cambiado, creo que al gobierno también, da igual el color que sea. Después se puede entrar en el debate de si se pudo reaccionar antes o no, yo no estoy en el gobierno para saberlo, pero si es cierto que como ciudadano tengo derecho a quejarme y cuando tengo que hacerlo lo hago y no tengo pelos en la lengua, porque se puede atacar una gestión sin atacar a la personas'.

Dice Roberto que tiene la sensación de que ahora hemos encontrado el camino, que se están siguiendo los pasos y que vamos por el camino correcto y se agarra a los datos que se están dando ahora. 'Creo que siempre nos va a quedar en la mente que podíamos haber empezado antes a tomar medidas y eso da igual el gobierno que sea y en las pocas cosas que podemos estar de acuerdo es en eso, en que podíamos haber comenzado antes a tomar precauciones porque ya teníamos un ejemplo bastante cercano como era Italia o China que parecía que estaba muy lejos'.

EL FUTURO

El presentador Roberto Leal piensa que hay muchas cosas que durante esta crisis han llegado para quedarse.'A mí me ha sorprendido mucho el tema del control de temperaturas, o una de las propuestas de que para viajar ahora vas a necesitar un certificado médico que diga que estás bien de salud. hasta que no encontremos realmente una vacuna, eso no vamos a superarlo. Esas cosas han llegado para quedarse, aunque el español por cultura somos muy dados a olvidarnos de las cosas, pero creo que al que le haya cogido de frente esto no se le va a olvidar nunca y con eso quiero decir que tendremos muchas más precauciones. Yo noto ahora mucha desconfianza por parte de la gente, y es normal, hacia el que tiene enfrente. Es verdad que tenemos que volver a ganar ese terreno de la confianza que nos tiene que dar una vacuna o una buena gestión'.

Roberto Leal es un periodista y presentador de televisión que ahora está viviendo un gran momento y ha sido uno de los invitados de La Noche de Adolfo Arjona.