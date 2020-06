'Drama', la serie de TV3 que ha provocado las críticas del independentismo catalán por el uso del español

TVE lleva un tiempo queriendo acercarse al público joven usando herramientas similares a las utilizadas por las plataformas de streaming. De esta manera nació RTVE Playz, la plataforma juvenil de la televisión pública que apuesta por el contenido propio. De esta manera han sido varios los productos destinados a esta plataforma que han tenido un recorrido destacable y que han llegado a tener reconocimientos a nivel internacional, como 'El gran secuestro', una miniserie protagonizada por Ruth Lorenzo.

Otro de los proyectos que ha recibido muy buenas críticas es "Drama". La serie trata las adanzas de una veinteañera con un trabajo precario, que vive junto a otros dos jóvenes en un piso de alquiler, y que se enfrenta a una situación sobre la que gira la serie. Este producto desprende mucho de la esencia de 'Merli', la serie de éxito de TV3, además cuenta con una de las protagonistas de la ficción 'filosófica' como protagonista de esta comedia, Elisabet Casanovas.

Fue la primera serie de TVE rodada originalmente en bilingüe, ya que la acción se desarrolla en Barcelona, por lo que los protagonistas cambian del castellano al catalán según la situación, además de mostrase a algunos personajes que solo hablan catalán y otros que solo se expresan en español.

Dani Amor ha expresado que lo que ha querido hacer con esta serie es transmitir "una visión femenina, empoderada y huye de estereotipos, es innovadora y enseña la realidad de hoy en día". Por esa razón elegía el bilingüismo para reflejar la realidad que se vive en día a día en Cataluña.

Las criticas del independentismo catalán: "Demasiado español en TV3"

Tras el buen funcionamiento de la serie, TV3, la cadena pública catalana, se ha hecho con los derechos de emisión de la serie para emitirla en su prime time durante este verano aprovechando que en parte está grabada en catalán. El estreno ha sido un éxito en audiencia, otorgándole un 12,9% de share, sin embargo las críticas no han tardado en llegar.

Ha sido principalmente por parte del independentismo catalán, que han sido muy duros porque en la televisión pública catalana se de cabida a una serie donde también se habla en español, interprentado que supone un paso atrás del catalán. La máxima representante de estas críticas ha sido una política, Mariàngela Vilallonga, la consellera de cultura de la Generalitat. La consellera de Quim Torra cargaba duramente contra la serie y contra la decisión de TV3 de emitirla: "El uso social de la lengua catalana debe comenzar por la televisión pública de Cataluña. Hay demasiado castellano en TV3", escribía en Twitter y también se reafirmaba en alguna entrevista posterior.

L'ús social de la llengua catalana ha de començar per la televisió pública de Catalunya. @tv3cat — MariàngelaVilallonga (@MVilallonga) June 30, 2020

A pesar de que los creadores de la serie se esperaban una polémica así, no creían que fuese a llegar a tanto. Ha sido Dani Amor, el creador de la serie, quien a través de sus redes sociales se ha mostrado crítico y irónico con esta polémica: "Me he sentido la persona más odiada de Cataluña. Ha estado guapísimo. ¿Ahora qué hago sin que me insulten?", decía con cierta retanca.

De la misma manera, ha querido ridiculizar las exageradas críticas que ha estado recibiendo en las últimas horas: "De guionista a genocida en un día", ironizaba.

M'he sentit la persona més odiada de Catalunya. Ha estat guapissim. Ara què faig sense que m'insulteu? — Dani Amor (@ninioconbarba) June 29, 2020

De guonista a genocida en un dia. — Dani Amor (@ninioconbarba) June 30, 2020

