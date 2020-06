Son muchos quienes comparten la opinión que para explicar lo que sucede en Cataluña y su procés, hay que detenerse en la programación de TV3. Una cadena pública, financiada por todos los catalanes, piensen como piensen y utilizada como el más poderoso instrumento propagandístico del independentismo. No hay fisuras entre sus presentadores estrella, ni en sus tertulianos, en presentar a España y sus instituciones como un país decadente. El mantra es continuo y TV3 asume y promociona todos las fobias del independentismo. Estos días el objetivo es debilitar a la Casa Real y a eso se dedica la programación de la televisión pública catalana. Guerra sin cuartel a la monarquía.

El catedrático de Derecho Penal el independentista Joan Josep Queralt, se suma a la causa y en un tono, entre jocoso y con una cierto aire de superioridad explicaba a la audiencia de TV3 en el programa vespertino Més 3/24 " Esto de enterarnos por los diarios de fuera, como The Telegrapf, muy democrático no es. No parece una democracia constitucional. Y esto del viaje de la luna de miel de medio millón ... Yo no tengo tíos o primos así. He tenido mala pata y me he vinculado con familias tan pobres como yo. Lo primero que dijeron este par (en referencia a los Reyes de España), cuando volvieron de la luna de miel es que el viaje les pareció corto".

Queralt aumento su ataque negando el modelo de monarquía parlamentaria que existe en España y retrocediendo a épocas muy lejanas" es un insulto permanente a sus súbditos. Demuestra que la Corona tiene una concepción de que los españoles no son ciudadanos. Son súbditos. Es una falta total de respeto. Esto no pasa en ninguna otra monarquía. A la Reina de Inglaterra, el parlamento y la prensa la ponen de rodillas" aseguró Queralt en una velada critica a los que considera prensa española.

Es otro ejemplo de los mensajes que reciben a diario los espectadores de TV3, cadena pagada por todos los catalanes y españoles y que tiene como objetivo prioritario atacar a la Casa Real.