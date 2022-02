El doctor César Carballo advierte al Gobierno de lo que falta por planear tras ómicron: "No sabemos..."

El doctor César Carballo ha vuelto a criticar la gestión que ha hecho el Gobierno de la pandemia. Este sábado, el urgenciólogo aseguraba en laSexta noche que "la gente no se explica por qué pasan las cosas, el seguimiento es cada vez más errático de unas normas que nadie entiende. La gente ya va haciendo lo que va queriendo. Sigue sin hablarse de mascarillas FFP2 en interiores, se sigue viendo en transporte público o cines a gente con mascarilla quirúrgica".

Además, aseguraba que lo de las mascarillas en exteriores se trata de "la ocurrencia de diciembre porque estábamos en plena sexta ola, una ola que decían que iba a significar menor presión asistencial y con la gente no se iba a morir. Pues la gente se está muriendo muchísimo en nuestro país. Sanidad sigue sin tener ninguna competencia y no hay ninguna estrategia preparada para después de esta ola, no sabemos qué vamos a hacer".









Este comunicador sanitario también incidía en su cuenta oficial de Twitter de la importancia de la vacunación con un gráfico que reflejaba el número de ingresos en UCI. "Por si alguien tiene alguna duda: efectividad de las vacunas: ingresos en UCI en Cataluña por pirámides de edad: en rojo los no vacunados, verde vacunados. Sobran las palabras, vacúnate".

Por si alguien tiene alguna duda: Efectividad de las vacunas:Ingresos en UCI en cataluña por pirámides de edad:

En rojo los NO vacunados, verde vacunados.

Sobran las palabras, VACÚNATE.



Fuente:Toni Sanclement y el grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos de la UPC, pic.twitter.com/CALhC7ALA4 — Cesar Carballo (@ccarballo50) February 6, 2022

Así, enviaba un contundente mensaje al Gobierno por falta de planificación y, al mismo tiempo, incidía en la importancia de que la sociedad española se vacune.





Sin embargo, aparte de hablar de la covid-19, el doctor Carballo sorprendía por comentar lo que sucedía el jueves en el Congreso de los Diputados.

Los dos diputados de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, han votado en contra de la convalidación, a pesar de que su partido había acordado votar que sí y de que habían manifestado que acatarían la decisión.

Una decisión que ha molestado al líder del partido, Javier Esparza, que en los micrófonos de 'Herrera en COPE' ha criticado la decisión de los dos diputados. "Se han saltado la disciplina de voto engañando a los navarros, a los españoles y a la dirección de su partido. Ocultaron hasta el final que iban a votar en contra. Esto no se puede admitir en ninguno de los escenarios", ha dicho.

“Pero cómo vamos a gestionar una pandemia si ofrecemos este esperpento en el Congreso, los unos dicen una cosa y votan otra, el otro se equivoca con el voto... Alucinante, vaya país y vaya representantes...”, ha afirmado Carballo en Twitter.

El doctor César Carballo y su postura sobre los chistes que se hacen sobre él: "Estos memes..."

Desde que empezó la pandemia, el facultativo es uno de los rostros que más informa de la covid en nuestro país. Por ello, también se expone a ser objeto de bromas y memes en redes sociales.

Sobre esta cuestión, Carballo se vio obligado a desmentir un meme (que también había tumbado el portal Newtral). De hecho, el doctor daba las gracias a este portal por haberlo desenmascarado. Una noticia que él mismo quiso compartir en su cuenta personal de Twitter, agradeciendo, en primer lugar, al verificador de noticias "por desmentir estos memes". A continuación, César Carballo ha querido dejar claro que "nunca he opinado sobre temas que no tengan que ver con mi experiencia de urgenciólogo". Y es que el meme en cuestión aseguraba que Carballo había hablado sobre la crisis entre Rusia y Ucrania. Algo que resultó ser falso.