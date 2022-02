El doctor César Carballo habla claro sobre los chistes que se hacen con él: "Estos memes..."

El doctor César Carballo se ha convertido en los últimos meses en una de las voces más conocidas de nuestro país a la hora de analizar la pandemia, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En este sentido, en las últimas semanas el urgenciólogo ha valorado las últimas noticias relacionadas con la sexta ola marcada, marcado por el incesante ritmo de contagios provocados por la irrupción de la variante ómicron.

En este sentido, uno de sus últimos mensajes se ha alejado mucho de su faceta como médico, a la que estamos acostumbrados a ver, sino que ha querido defenderse en sus redes socialesfrente a los ataques que ha recibido por parte de diversos usuarios que bromean y le presentan como a un experto en cualquier materia de actualidad.

De hecho, cuando el urgenciólogo viajó a la isla de La Palma para conocer de cerca cuáles eran los efectos del volcán sobre la salud de los ciudadanos, comenzó a circular en redes sociales una fotografía en la que se le describía como "vulcanólogo". Una fotografía que muchos tomaron por buena, obviando que en realidad se trataba tan solo de un mensaje.

Desde su irrupción en las tertulias y programas de televisión para hacer valoraciones sobre la evolución de la pandemia de coronavirus, el doctor César Carballo ha sido víctima en varias ocasiones de este tipo de montajes. Ha sido el verificador de noticias Newtral el que ha desmentido muchos de estos mensajes. En este caso, se ha publicado una imagen del facultativo opinando sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, con un epígrafe en el que se le describe como "experto" en las relaciones entre ambos países.

"César Carballo no ha opinado como "experto" en televisión sobre la situación de Rusia y Ucrania: es un montaje", es el titular con el que Newtral quiere desmentir las fotografías publicadas en redes sociales sobre él. Tal y como recoge el verificado, la imagen real del facultativo corresponde a un informativo de Antena 3, correspondiente a diciembre del año 2021, en el que hablaba del positivo en covid-19 de su hija.

"No hemos encontrado registros de que el urgenciólogo se haya pronunciado públicamente sobre el asunto hasta la fecha", aseguran desde Newtral.

Una noticia que él mismo quiso compartir en su cuenta personal de Twitter, agradeciendo, en primer lugar, al verificador de noticias "por desmentir estos memes". A continuación, César Carballo ha querido dejar claro que "nunca he opinado sobre temas que no tengan que ver con mi experiencia de urgenciólogo".

Gracias @Newtral por desmentir estos memes.Nunca he opinado sobre temas que no tengan que ver con mi experiencia de urgenciólogo.



César Carballo no ha opinado como “experto” en televisión sobre la situación de Rusia y Ucrania: es un montaje https://t.co/UoX3xMLZtT vía @Newtral