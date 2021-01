El doctor Carballo saca tarjeta roja a Reyes Maroto tras sus palabras sobre los viajes en Semana Santa

El doctor Carballo es una de las personas más conocidas gracias a la pandemia. El médico del Hospital Ramón y Cajal está compatibilizando su puesto de médico de urgencias a divulgador sobre todas las medidas que se están tomando en diversas administraciones para combatir la pandemia.

Asimismo, el doctor es conocido por arrojar críticas sin tapujos cuando considera que la medidas aplicada no es la correcta. Carballo ha arremetido en diversas ocasiones contra el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, a quien ha pedido en más de una ocasión su dimisión. Este sábado, no en vano, ha arremetido contra la ministra de Turismo y Comercio, Reyes Maroto, por sus polémicas declaraciones en las últimas horas.

Fernando Simón, instantes antes de comparecer || R.Rubio.POOL / Europa Press

Las polémicas palabras de Reyes Maroto

Tal y como afirmaba en una entrevista la ministra Maroto, el Gobierno tiene como plazo la Semana Santa para ir permitiendo poco a poco los viajes nacionales e internacionales.

Unas palabras que han generado gran controversia, ya que estas palabras han llegado la misma semana en la que España ha cambiado ministro de Sanidad, las comunidades han seguido aplicando nuevas restricciones y la incidencia acumulada del país ha llegado a superar los 900 casos cada 100.000 habitantes, una cifra que ha generado mucha preocupación entre los expertos.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. EFE/Chema Moya/ArchivoChema Moya

Maroto ha adelantado a la primavera el momento en el que se podrán hacer viajes con seguridad porque para entonces cree que estará inmunizada entre un 30 y un 40 % de la población, pese a que los datos en los que trabaja todavía el país es muy bajo.

La tarjeta roja de Carballo a estas palabras

Estas declaraciones, cuando los hospitales de muchas ciudades están a punto de explotar, han generado mucho enfado en el doctor César Carballo, que este sábado ha vuelto a acudir a uno de los programas en los que más ha participado.

El Doctor César Carballo dejando claro la irresponsabilidad, poco respeto y nefasta gestión de este Gobierno en la primera, segunda y tercera ola de la pandemia.



“El efecto Illa nos deja 90.000 muertos y comandando los peores datos de Europa”. pic.twitter.com/SFHvq9inDb — Carlos EM���� (@Carlos_emateo) January 30, 2021

“Hay que tener respeto por la gente. A mí me cabrea mucho, hay que tener poca vergüenza para decir esto. Hay que tener respeto por la gente que no se puede ni despedir la gente que se está muriendo. Yo no sé si es que ven otra realidad, pero vender que esta gestión ha sido un éxito cuando ha sido nefasta... Tenemos los peores datos de Europa en la primera, segunda y tercera ola. No sé qué le ven de bueno a la gestión”, ha dicho, ya que la ministra ha aprovechado la entrevista para desear suerte a su compañero de consejo de ministros, Salvador Illa, que ahora ha dejado su puesto dentro del ministerio para dedicar todo el tiempo a los comicios en Cataluña.

César Carballo, en una intervención en 'La Sexta Noche'

