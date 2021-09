El doctor Cabrera, indignado con Sonsoles Ónega por hacerle esperar: "Ya, el volcán"

El volcán de La Palma lleva días acaparando toda la actualidad en los medios de comunicación, y no es para menos. A la tragedia que supone la pérdida de cientos de viviendas y de tierras para el cultivo se añade lo llamativo de las imágenes, que producen gran impacto en los espectadores. Por eso, no es de extrañar que las cadenas de televisión hayan decidido llenar horas y horas de programación con las imágenes y los testimonios de la tragedia.

Uno de esos programas es 'Ya es Mediodía', el espacio de Telecinco presentado por Sonsoles Ónega y en el que enlazaban los sucesos de la isla canaria de La Palma con otro de los temas de actualidad de la semana: la detención de Noelia de Mingo por una nueva agresión. La doctora de Mingo, que en 2003 mató a puñaladas a tres personas e hirió a otras cinco en la Fundación Jiménez Díaz, fue detenida esta semana en la localidad de El Molar por agredir a dos mujeres en un supermercado con un arma blanca.

En 'Herrera en COPE', el abogado de las víctimas de la doctora Noelia de Mingo aseguraba que esta nueva tragedia se podría haber evitado: “Dijimos que esto podía suceder en un supermercado y en un supermercado ha ocurrido. Una madre con 80 años está más para que la cuiden que para que cuidar ella. Además, la madre no advirtió los síntomas en el año 2003, ¿por qué los iba a notar ahora? La madre era la encargada de vigilar que se tomara la medicación. ¿Cómo vigila una madre de 80 años que su hija de 50 se tome la pastilla. Y tercero, unos controles muy espaciados. Noelia debuta con delirios y de ahí pasa al brote”.

El enfado del doctor Cabrera con Sonsoles Ónega por no darle paso

Del caso de Noelia de Mingo tenía previsto hablar el doctor Cabrera, psiquiatra forense, en 'Ya es Mediodía', pero la actualidad del volcán de La Palma retrasó su entrada en directo, algo que no gustó nada a Cabrera, como se puede apreciar en las siguientes imágenes.

La frase del DR CABRERA... "Volcanes hay muchos Noelias de Mingo pocas" pic.twitter.com/hwmqONkf4p — TVMASPI (@sebas_maspons) September 21, 2021

"José Cabrera, psiquiatra forense, buenas tardes", decía Sonsoles Ónega. "Le pido disculpas, porque le hemos hecho esperar más de la cuenta. Perdóneme, que tenemos un volcán en erupción en La Palma".

"Ya, volcán", respondía Cabrera, visiblemente molesto, "pero volcanes hay muchos y Noelias de Mingo pocas", decía, no sin ironía.





El doctor Cabrera responde tajante a Irene Montero: "Me vais a permitir que no sea políticamente correcto"

El doctor Tomás Cabrera fue hace unos meses a 'Liarla Pardo' para analizar las principales noticias de actualidad en España. Entre ellas, destacaban las palabras de Irene Montero en la Asamblea Ciudadana sobre los asesinatos machistas en nuestro país desde que acabó el estado de alarma y Cristina Pardo ha querido recoger la opinión del experto.

Las que terminen en asesinatos. De nosotras depende frenar esa ola. Hay que estar alerta y no bajar la guardia", indicaba Irene Montero. Esto era lo que decía la ministra de Igualdad ante sus afiliados. "Hay una oleada de asesinatos machistas desde que terminó el estado de alarma y desgraciadamente creemos que puede continuar así durante el verano. Agresiones sexuales, violencias machistas, y por supuesto las más terribles.. Hay que estar alerta y no bajar la guardia", indicaba Irene Montero.

Para el psiquiatra forense, y en relación a estas declaraciones, "es una insensatez. Pero bueno, estamos acostumbrados a que diga ese tipo de cosas. Aquí no hay una ola ni nada. Es cierto que la pandemia ha generado muchas tensiones conyugales pero no es menos cierto que no ha habido muchas más separaciones porque haya habido una pandemia. La inmensa mayoría de los hombres somos gente normal que vivimos con nuestras mujeres y luego hay cuatro 'desgraciaos' que hay que pillarlos y meterlos en la cárcel. Esa es la realidad.