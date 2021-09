Abogado de víctimas de Noelia de Mingo: "Dentro de diez años estará fuera otra vez y nadie podrá hacer nada"

El abogado de las víctimas de Noelia de Mingo, Carlos Sardinero, ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE el día después de la detención de la doctora por apuñalar a dos mujeres en un supermercado. Sardinero ha denunciado el vacío legal que ha permitido que unos hechos tan graves hayan vuelto a suceder: “Está bien centrarse en los derechos del reo, pero hay que mirar también los derechos de los demás que pueden verse afectados. No se puede hablar en términos generales ni criminalizar la esquizofrenia paranoide, sino hablar exclusivamente de Noelia de Mingo ¿Cómo a Noelia de Mingo le afecta esta esquizofrenia paranoide? Las personas con esquizofrenia paranoide tienen falta de empatía. No ha pedido perdón a las víctimas después de tantos años, sigue bajo los efectos, aunque sean mínimos”.

Sardinero ha asegurado que ya advirtieron de que De Mingo volvería a atacar a alguien: “Dijimos que esto podía suceder en un supermercado y en un supermercado ha ocurrido. Una madre con 80 años está más para que la cuiden que para que cuidar ella. Además, la madre no advirtió los síntomas en el año 2003, ¿por qué los iba a notar ahora? La madre era la encargada de vigilar que se tomara la medicación. ¿Cómo vigila una madre de 80 años que su hija de 50 se tome la pastilla. Y tercero, unos controles muy espaciados. Noelia debuta con delirios y de ahí pasa al brote”.

Las víctimas temen también el momento en el que Noelia de Mingo vuelva a salir en libertad: “Nosotros denunciamos en 2017 que esto se podía producir. El riesgo de Noelia no es que rompa una maceta o un vidrio, es que mata. Esto nos tiene que hacer reflexionar no sobre los enfermos mentales, sino sobre Noelia de Mingo. Cuando haya cumplido todas las medidas y salga en libertad, ¿entonces qué? Dentro de diez años estará fuera otra vez, con todo cumplido y nadie podrá hacer nada”.

Por eso, Sardinero recuerda que las condiciones de vida de los enfermos mentales en un centro psiquiátrico no son iguales que en libertad: “Todo apunta a que los hechos son muy similares a los de 2003 y que saldrá absuelta por su esquizofrenia paranoide y se dictará su entrada en un centro psiquiátrico penitenciario. Además ese fue uno de los errores, porque el centro psiquiátrico es un sitio donde está todo bien, no hay conflictos sociales ni laborales, pero la calle es distinta. La calle produce descompensaciones, incluso hay agresiones de terceros, no te tratan bien, te pueden decir que no a un empleo, y esto ella no lo ha soportado”.