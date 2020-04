La pregunta de Ana Pastor sobre los test que deja sin respuesta a Nadia Calviño: “Me pillas”

Una pregunta en concreto de la periodista de La Sexta, Ana Pastor, a la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, ha provocado un revuelo en las redes sociales, después de que dejara a la también ministra sin palabras. La encargada de Asuntos Económicos aseguraba que en ese momento le “pillaba”, un momento en pleno directo que no ha dejado indiferente a nadie, desde usuarios en redes sociales hasta figuras de la política actual.

Durante una entrevista en el programa El Objetivo este domingo, la presentadora cuestionaba a la ministra de Economía por la partida de un millón de test para detectar el COVID-19 que anunciaba el Ejecutivo esta semana a los presidentes de las comunidades. Por ello, Ana Pastor indagaba en el número de test que se habían realizado hasta ahora.

UNA PREGUNTA SIN RESPUESTA

En una entrevista marcada por el número de test para detectar el coronavirus, la ministra de Economía destacaba la “gran cantidad de pruebas” que había realizado las autoridades sanitarias en España en las últimas semanas desde que se originó la pandemia. “España es uno de los países que más ha hecho”, aseguraba Calviño.

Sin embargo, y raíz de esa declaración, Ana Pastor incidía en preguntar: “¿Cuántos se han hecho en España?” “Porque, teniendo en cuenta cuál es la población, y ese millón que se va a implementar, ¿cuántos se han hecho? ¿cuál es el dato?”. Y es que durante todo el domingo los ministros se habían jactado, al igual que Calviño, que España era el país que más pruebas había hecho.

No obstante, la respuesta de Calviño fue de lo más inesperada: Silencio total. Tras unos segundos de confusión, la vicepresidenta tercera del Gobierno respondió finalmente: “Me pilla que en este momento no tengo la cifra en la cabeza, el ministro de Sanidad es el que tiene todos los detalles”.

-Nadia Calviño: "España es de los países que más tests ha hecho"



-Ana Pastor: "¿Cuántos se han hecho?



-Nadia Calviño: "En este momento no tengo la cifra en la cabeza"



De traca. pic.twitter.com/zOp7Yvozk7 — Jaime Velasco �������� (@JaimeVelasco01) April 5, 2020

CRÍTICAS EN LAS REDES

Un momento que no ha pasado desapercibido para gran cantidad de usuarios en las redes sociales. Entre ellos, está el portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, que criticaba a la ministras a través de su perfil de Twitter: “La vicepresidenta de los números”, escribía de forma irónica.

Calviño: 'España es de los países que han hecho más tests'

Pastor: '¿Cuántos?'

Calviño: 'No tengo la cifra'



La vicepresidenta de los números pic.twitter.com/bSlX0X64yj — Toni Cantó (@Tonicanto1) April 6, 2020

CONFUSIÓN ENTRE COMPETENCIAS

No se trata de la primera polémica que se crea en redes sociales con los ministros de Sánchez en materia de conocimiento de competencias desde que estalló la pandemia del coronavirus. Ya el 15 de marzo, durante una rueda de prensa de los ministros del estado de alarma se desató la confusión.

Preguntado sobre el cierre de fronteras, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicaba que "por competencias era una pregunta que debía responder el ministro de Transporte", en referencia a José Luis Ábalos. Sin embargo, el propio Ábalos fue el que corrigió a Illa en plena rueda de prensa y le indicó que se trataba de una competencia del Ministerio del Interior, del que es encargado Fernando Grande-Marlaska.