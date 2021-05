Diego Arrabal deja un recado a 'Sálvame' por lo que ocurrió con María Patiño tras cuestionar a Rocío Carrasco

Este fin de semana hemos vivido en 'Viva la vida' un momento de cierta tensión entre su presentadora Emma García y el fotógrafo y colaborador del programa Diego Arrabal, ya que ambos no compartían el mismo punto de vista sobre unas declaraciones relacionados con el asunto de Rocío Carrascoy todo el devenir informativo que ha derivado de sus declaraciones en la docu-serie 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'.

Este sábado, el programa de Mediaset ha tenido la oportunidad de charlar con Paco, el que fuese chófer de la hija de Rocío Jurado en el año 2012. Esta persona se ha convertido en una de las más buscadas, ya que en ese año se produjo el episodio entre Rocío Carrasco y su hija que ella misma ha denunciado en el formato televisivo que protagoniza. Ese hecho supuso un punto y final en la relación entre madre e hija, y ahora el conductor ha querido dejar caer su apoyo a la hija de Pedro Carrasco.

El asunto en cuestión es que para el colaborador Diego Arrabal estas palabras están dichas a regañadientes, por lo que para él el apoyo no ha sido nada explícito. En el lado contrario estaba la presentadora, que sí cree que esta posición es sincera: "Diego, no pasa nada. Tú crees que no le da su apoyo y yo pienso que sí. Cada uno tenemos que tener nuestra interpretación. Lo importante es que nos respetemos".





Por su parte Diego Arrabal ha saltado después de que Isabel Rábago apoyase la postura de Emma García, pensando que todos estaban en contra suyo: "Bueno, es que ya, todos contra uno, eso no".

La presentadora no ha dudado en mostrar su rechazo a la posición de Arrabal, pidiendo que frenase su posicionamiento para evitar que la cosa fuese a más: "No, no juguemos a eso porque me cabreo".

"He vuelto a decir que hemos escuchado unas declaraciones de apoyo a Rocío. A mí me ha parecido eso. A ti, Diego, te ha parecido otra cosa, pero eso no es un ‘todos contra uno’. Es un respeto donde cada uno entiende e interpreta cosas", ha explicado la presentadora antes de poner punto y final a un asunto que ha provocado cierta crispación en el plató del programa de Mediaset. Para evitar que la asunto se caldease aún más, Emma García ha decidido cambiar de tema, aunque seguramente en las próximas semanas las declaraciones de Rocío Carrasco y Rocío Flores seguirán siendo el centro del debate y puede que de la discusión.

El mensaje de Diego Arrabal a 'Sálvame'

Pero este fin de semana, el programa de Mediaset también ha estado marcado por los mensajes que el fotógrafo ha enviado a los compañeros de 'Sálvame' por el análisis que están dando del asunto de Rocío Carrasco. En este sentido ha querido mandar un mensaje a sus compañeros María Patiño y Antonio Montero, que han tenido sus más y sus menos estos últimos días con el resto de sus compañeros. "Mis primeras palabras de hoy quería dárselas a nuestros compañeros por la semana tan complicada que están pasando. Creo que la libertad de expresión es lo más importante y lo más bonito que tenemos. Quiero darles ese abrazo virtual", un mensaje claro que ha sido identificado como una crítica a la forma en la que se está tratando el tema en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera.





