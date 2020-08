Isabel Rábago, desolada ante las “informaciones falsas” que la vinculan con Marta López: "Irreparable"

El despido de Marta López en Mediaset no deja de generar polémica. Su actitud irresponsable, en palabras de la propia cadena, ha hecho saltar todas las alarmas relativas al coronavirus. Buena parte de los equipos de colaboradores de los distintos programas de la casa en los que la ‘socialité’ juega un papel clave están en ascuas. ¿El motivo? La salud de la ex concursante de ‘Gran Hermano’, que ha llevado a que las pruebas PCR estén a la orden del día en Cuatro y Telecinco durante los últimos días.

López se ha llevado muchísimas críticas por no haber seguido las medidas de prevención del COVID-19 durante su presencia en un conocido festival musical de Marbella. Sin embargo, no ha sido el único rostro televisivo asociado con Mediaset que ha recibido ‘hate’ a colación de la pandemia. Makoke, ex mujer de Kiko Matamoros, también ha sido objeto de unos cuantos comentarios negativos. Al igual que Isabel Rábago.

Isabel Rábago, desolada ante las “informaciones falsas” que la vinculan con Marta López

La ex concursante de ‘Supervivientes’ ha sido vinculada a la fiesta en la que se pudo ver a Marta López y a Makoke sin mascarilla ni distancia social. En algunas cuentas de Twitter, se ha afirmado que aparecía en el vídeo que se ha utilizado como prueba de la irresponsabilidad de las dos primeras.

Para los que lo dudaban, Isabel Rábago también aparece en el vídeo de la famosa fiesta sin mascarilla, con lo cual Makoke e Isabel Rábago deberían seguir el camino de su amiga Marta López. https://t.co/647fT50W4o — Maite, Yola y Leticia ❤️ (@Yiya_AnaMaria) August 20, 2020

Desde otros perfiles se ha ido aún más lejos, ya que se ha exigido a Mediaset que también despida a Makoke y Rábago por idéntico motivo al esgrimido con López. Estas afirmaciones tan duras llegaron a pesar de que en las imágenes no queda nada claro que una de las personas que aparecen en ellas sea Rábago.

@mediasetcom Espero que mediaset haga lo mismo con Makoke e Isabel Rabago esta situación es muy grave como para tener gente irresponsable y dando una imagen inapropiada, están en programas de audiencia y no es tolerable esta IMAGEN.ESPERO UNA ACTITUD SERÍA. — Amanda (@doloteatroLOLA) August 21, 2020

De hecho, ella misma ha salido al paso de toda la rumorología reinante a raíz de un tuit de la periodista Ángela Portero, que salía en su defensa. “Entiendo que lo de Marta López ha sido un despido ejemplarizante, pero ¿era necesario que además fuera humillante? Y por cierto por lo que yo tengo entendido @RABAGOISABEL no estaba en Marbella ni en ningún yate”, afirmaba la informadora.

Entiendo que lo de Marta Lopez ha sido un despido ejemplarizante pero era necesario que además fuera humillante? Y por cierto por lo que yo tengo entendido @RABAGOISABEL no estaba en Marbella ni en ningún yate. https://t.co/tLRrvN2DNd — Ángela Portero (@Porteroangela) August 21, 2020

A las pocas horas, y tras comentarle un usuario que “han dicho hasta el cansancio que ella estaba”, Rábago publicaba una foto como respuesta a las palabras de Portero. Se trataba de un tuit en el que la tertuliana se muestra muy dolida por todo lo que se está diciendo de ella últimamente.

Han dicho hasta el cansancio que ella estaba! — @Carlos_ Murcia (@CarlosM57101559) August 22, 2020

“Las injurias, calumnias, la divulgación de informaciones falsas y malintencionadas están tipificadas en nuestro Ordenamiento Jurídico. El daño público que se hace es irreparable, compañeros. No es justo. Sólo con levantar el teléfono, me tenéis. ¡Qué injusto!Muy triste. Nada más”, exponía con pesar Rábago.

“Tú te lo mereces, eres muy parcial en todos los temas, muchos no te tragamos, pero ¡tampoco es justo que se te imputen cosas de las que no eres culpable!”, le reconocía después el tuitero que interactuó con ella y con Portero.

Tú te lo mereces ,eres muy parcial en todos los temas, muchos no te tragamos,pero tampoco es justo que se te imputen cosas de las que no eres culpable! — @Carlos_ Murcia (@CarlosM57101559) August 22, 2020

Rábago es tan habitual de los programas con fuerte peso del corazón en Telecinco como Marta López. Colabora, entre otros, con ‘Viva la vida’ y ‘Ya es mediodía’.