El detalle de Jesús Cintora en TVE que ha hecho estallar a una de sus colaboradoras: "Estoy harta"

Jesús Cintora, presentador del programa de Televisión Española 'Las cosas claras', ha sido noticia en las últimas horas en redes sociales por un pequeño enfrentamiento en directo con una de las periodistas y colaboradora del programa, ya que ambos ha mostrado un pequeño desencuentro en uno de los temas que estaba sobre la mesa de debate de TVE.

En plena tercera ola, uno de los sectores más afectados por la pandemia sigue siendo la hostelería, que en algunas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, lleva cerrada casi 21 días. Esta situación ha provocado que diferentes empresarios y trabajadores de este sector se echen a la calle para reclamar ayudas y también para defender la apertura de sus negocios, amparándose en que respetan todas las medidas establecidas por los protocolos de seguridad.

Intenso debate en 'Las cosas claras' de TVE

Por ello, este miércoles ha tenido lugar en Toledo, capital de Castilla-La Mancha, una importante movilización de hosteleros que con sus coches han inundado las principales calles de la ciudad imperial, para pedir al Gobierno regional, con Emiliano García-Page a la cabeza que se intente cuanto antes reactivar el sector, uno de los más importantes en las cinco provincias de Castilla-La Mancha.

En este sentido, Cintora ha pedido a sus colaboradores que dieran su opinión respecto a la situación que el sector está sufriendo en medio de esta crisis sanitaria, económica y social y también ante la solicitud de los hosteleros de Castilla-La Mancha, que han pedido medidas parecidas a las del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Por ello, la colaboradora del programa, Gloria Martos no ha dudado en señalar lo siguiente: "Eso es demagogia. Lo que no puede ser es que, cuando reclamen más ayudas, pidan no pagar impuestos".

El corte de una colaboradora a Jesús Cintora

En el lado opuesto estaba la colaboradora, Carmen Remírez de Ganuza, que sí ha apoyado las palabras de los manifestantes: "Es que ahí está, si les bajaran los impuestos no pedirían ayudas directas". La discusión dialéctica ha ido aumentando de tono y el presentador del programa de TVE ha tenido que intervenir, pidiendo silencio a Remírez de Ganuza.

"Va a responder enseguida Carmen Remírez de Ganuza, pero, joder, te has quedado como 'El pensador' de Rodin", ha explicado Cintora ante la respuesta contundente de la colaboradora que no ha podido esconder lo que sentía en ese momento: "No, has dicho que me calle y yo me callo, porque estoy harta de discutir contigo". Por último, Cintora le ha contestado con la siguiente afirmación: "Sí, vas a responder, yo no discuto".

