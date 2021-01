Desvelado el motivo por el que Jesús Cintora no presenta ‘Las cosas claras’ en TVE

A última hora de este jueves se ha desvelado el motivo por el que el presentador de ‘Las cosas claras’ de TVE, Jesús Cintora, no ha presentado este jueves el programa de actualidad que dirige de lunes a viernes acompañado de diversos colaboradores.

En sus sustitución los telespectadores han podido ver a la periodista Ane Ibarzabal, uno de los rostros más visibles de ‘Noticias Cuatro’ e ‘Informativos Telecinco’ cuando ejerció de presentadora, cadena en la que coincidió con Cintora.

La ausencia de Cintora, no en vano, ha generado mucha especulación entre los telespectadores, que se han preguntado por qué no estaba el comunicador el mismo día que volvían al trabajo Ana Rosa Quintana y Antonio García Ferreras. Este último, se debe matizar, volvió ayer por la noche, tras los disturbios sucedidos en el Capitolio, pero no ha sido hasta este jueves cuando ha dado por finalizada sus vacaciones de forma oficial.

Quién es Jesús Cintora

Jesús Cintora es uno de los fichajes estrellas de la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo. Un periodista que ya tenía experiencia en televisión, cuando dirigió 'Las mañanas de Cuatro', para el que consiguió buenos datos de audiencia. Un comunicador, no en vano, acusado de ser poco plural y no parcial en sus intervenciones. Así le definió Mediaset cuando lo decidió sustituir en el año 2015.

Según explicó la empresa en aquel momento, se vio obligada a tomar esta decisión debido a la poca falta de “pluralidad” y la “objetividad” que veían en algunos de sus intervenciones, especialmente cuando entrevistaba a un líder del Partido Popular.

“La línea editorial de Mediaset España es coherente en toda su programación y tiene el claro objetivo de informar, que no de formar, a los espectadores con unos presentadores que traten la información de manera objetiva”, decía el comunicado hecho por la cadena.

Dado el revuelo, el propio periodista decidió pronunciarse y sugirió que su cese respondía a las presiones políticas, acusando al Partido Popular que en ese momento estaba en el Gobierno. "La intromisión de la política en los medios no es algo nuevo", comentó Cintora al anunciarse su despido.

El motivo por el que no presenta

En esta ocasión ha sido él quien, a través de las redes sociales, ha querido explicar por qué no ha acudido este jueves a su puesto de trabajo y el motivo que lo va a tener apartado durante varias semanas.

Me encuentro bien, pero he dado positivo en coronavirus. Muchas gracias a quienes estáis preguntando. Toca cuidarse. El programa de televisión sigue con un gran equipo y la gran Ane Ibarzabal. Lo más importante es tener salud y a por ello voy. Miles de gracias, de nuevo — Jesús Cintora (@JesusCintora) January 7, 2021

“Me encuentro bien, pero he dado positivo en coronavirus. Muchas gracias a quienes estáis preguntando. Toca cuidarse”, ha escrito el presentador.

"El programa de televisión sigue con un gran equipo y la gran Ane Ibarzabal. Lo más importante es tener salud y a por ello voy. Miles de gracias, de nuevo”, ha añadido el periodista, avanzando que hasta su vuelta será Ibarzabal la encargada de conducir el programa.

