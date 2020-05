El detalle en la cara de Jorge Javier Vázquez que desconcierta a todos: "¿Pero qué se ha hecho?"

Como cada jueves volvía a televisión el programa líder actualmente. Lo hacía después de la semana donde más presencia está teniendo en televisión. Tras 'Supervivientes: Conexión Honduras' el domingo, 'Tierra de nadie' el martes, Mediaset se sacaba un As de la manga para hundir el estreno de 'Pasapalabra' en Antena 3 y el miércoles ponía una entrevista especial con José Antonio Avilés con Jorge Javier como presentador.

En parte, no conseguía su objetivo ya que 'Pasapalabra' registró un buen dato de audiencia, sin embargo conseguía otro triunfo ya que esta gala especial y su posterior paso a Cuatro conseguía convertirse en un éxito de audiencia inflando los datos de las dos cadenas de Mediaset. Un día después el reality volvía con sus galas habituales de los jueves.

El protagonismo de esta gala era para la expulsión de la argentina Ivana Icardi, y para las broncas entre Elena y Rocío Flores, y Hugo Sierra y Ana María Aldón. Pero lejos del concurso, lo que más llamaba la atención al público del programa era la cara de Jorge Javier, un cambio bastante significativo de un día para otro que ha despertado los memes en las redes sociales.

Jorge Javier volvía a presentar 'Supervivientes' solo un día después de la bochornosa entrevista con José Antonio Avilés, sin embargo a pesar del poco tiempo que había transcurrido aparecía muy cambiado. Primeramente, elegía vestir una americana muy colorida y con motivos florales que ya generaban bromas en las redes, algunas de ellas hacían referencia a que la americana se la había hecho con la tela del sofá que había comprado Avilés, o que la americana era una indirecta de apoyo a Rocío Flores.

Sin embargo lo que más llamaba la atención en el presentador era su cara, visiblemente cambiada de un día a otro. Las diferencias se ven clara en la foto que encabeza esta noticia y la foto de la entrevista con Avilés. En su última aparición se pudo ver a Jorge Javier con la cara muy hinchada, sobre todo la zona del labio superior y con el pelo aparentemente más oscuro y con menos entradas.

De sobra es conocida la 'adicción' de Jorge Javier a los retoques estéticos al igual que muchos de sus compañeros de trabajo como el caso de María Patiño. El propio presentador de Mediaset confesaba hace un par de años en la revista Lecturas que su propia madre le había recriminado por tanta operación: "Jorge, no te pongas más labio. Es que te dejaban fatal, la cara deformada, sin expresión", confesaba en aquella ocasión que le decía su madre.

Pues parece que no ha escuchado los consejos de su madre y que ha vuelto a caer, ya que precisamente ese fue el principal defecto que pudo comprobar los espectadores de 'Supervivientes', como la cara de Jorge Javier no expresaba nada con el labio superior hinchado. El propio Vázquez se ha mostrado descontento con su físico durante esta cuarentena, tanto que se ha rapado en directo porque su pelo no le gustaba, y se mostraba muy inseguro en una gala del reality debido a que se quedó sin maquilladores debido al estado de alarma.

Como es habitual en estos casos en televisión, la audiencia no ha perdido la oportunidad de lo que estaba viendo por la pantalla para hacer bromas con ello. El público de 'Supervivientes' ha podido disfrutar a través de las redes sociales de ingeniosos memes con el nuevo aspecto de Jorge Javier, desde los que lo comparan con el Joker, el villano de Batman, a aquellos que van más allá y lo comparan con otros resultados estéticos en famosos que han dejado mucho que desear. Mientras la pregunta que más se repite es qué tipo de botox se ha echado Vázquez para dejarle la cara de esta guisa.

Me podéis explicar que le pasa hoy a Jorge Javier en la cara???? #SVGala13pic.twitter.com/qIYNOlF0Jx — sara (@itsdunnes) May 14, 2020

Jorge Javier Vázquez está a dos jeringuillazos de botox más de empezar a hablar como Carmen Lomana cuando va de compritas por las boutiques. Estoy- #SVGala13#LoEstamosConsiguiendopic.twitter.com/A6XxBW50DO — ¯\_(ツ)_/¯ Lævís (@Desahogogo) May 14, 2020

Jorge Javier, el nuevo Joker.

(Se ha destrozao la boquita entera) #SVGala13pic.twitter.com/tSKaWm2TSs — Señorita Prozac (@Carmen_Baylock) May 14, 2020

Que se está poniendo labios Jorge Javier? �� le empiezo a ver boca de pato Donald’s ��cada vez se me parece más a la veneno �� #SVGala13pic.twitter.com/En2cFZhllp — Ramon Roch Bcn (@roch_oficial) May 14, 2020

