Diego Arrabal no se corta y lanza una exclusiva que afecta a una colaboradora de Sálvame: localización exacta

Diego Arrabal, uno de los colaboradores más destacados de Mediaset por su participación en programas como 'Viva la Vida', ha estrenado canal en YouTube, en el que el paparazzi hablará de sus experiencias y trasladará diversas exclusivas a todos sus seguidores. Y eso es precisamente lo que ha hecho en el último vídeo que ha publicado.

Desde hace ya tiempo, todos sabíamos que la sobrina de Isabel Pantoja, Anabel Pantoja, iba a contraer matrimonio con Omar Sánchez. Más tarde descubrimos que la boda se celebraría en Gran Canarias, pero lo que nadie sabía y era algo que se mantenía como un secreto, fue el cómo iba a ser la ceremonia. En este punto es donde entra en juego el fotógrafo, quien ha hablado de una "exclusiva Diego Arrabal".

Los detalles de la boda de Anabel Pantoja, expuestos por Arrabal

"Esto empieza, esta exclusiva, el jueves de la semana pasada", comienza contando el fotógrafo. "Avión Madrid-Gran Canaria. ¿Para qué nos desplazamos a Gran Canaria? Porque tenemos el soplo de que se va a celebrar la boda civil de Anabel Pantoja, con su compañero de vida, Omar Sánchez. Que por cierto, me han dicho que es muy buena gente", ha contado. Una exclusiva, eso sí, que también había adelantado anteriormente la revista 'Lecturas', que también había dado todos los detalles de la ceremonia civil entre Anabel y Omar. Una ceremonia a la que no asistió ningún miembro del clan Pantoja: ni su tía, ni sus primos, así como tampoco ningún compañero de trabajo de Anabel.





"Nos desplazamos, nos dicen que la boda se va a celebrar o el jueves o el viernes. No era un día exacto, nosotros no lo teníamos", ha contado el fotógrafo. "Nos desplazamos y nos vamos concretamente a la localidad donde viven ellos y de allí seguimos a la pareja. El jueves no tenía mucha pinta de que se celebrara la boda porque estaban en pantalones cortos, y desde allí fueron a la playa". En otras palabras, destaca y llama mucho la atención el hecho de que la boda de Pantoja se celebrara por lo civil.

[PUEDES VER EL VÍDEO COMPLETO AQUÍ]

El anuncio lo hicieron

La despedida de soltera de Anabel Pantoja

Los detalles de la despedida de Anabel Pantoja los contó la periodista Carlota Corredera. "Yo la vi muy contenta, eso que era ya la 16º despedida que ha hecho la pobre. Hoy ha venido a probar el vestido y nos hemos tomado algo con ella, todos no podemos ir hasta la Graciosa y si habéis visto el material que ha compartido ella, ella es nuestra Beyoncé de Triana", reveló la periodista.





"Está muy contenta, preocupada con este tema de La Palma, no solo por lo que viven los palmeros que es la prioridad, pero también si puede afectar de alguna manera a su boda yo espero que no y que tenga la boda que se merece, bastante tabarra le hemos dado los campaneros", concluyó Corredera.