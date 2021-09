David Valldeperas corta 'Sálvame' ante la actitud de Carlota Corredera y varios colaboradores: "No se puede"

El director de 'Sálvame', David Valldeperas, ha estallado este viernes en medio del programa por la actitud de varios colaboradores. Durante que el programa que ha presentado Carlota Corredera, una exclusiva ha estado sobrevolando el plató de Telecinco, siendo esta una de las estrategias habituales del programa cada vez que tienen una exclusiva considerada importante.

En esta ocasión, las declaraciones de una extrabajadora del hogar de María Teresa Campos había asegurado que Bigote Arrocet habría tenido un trato nefasto con la reconocida periodista. Siguiendo los pasos de otras exclusivas, el programa había estado cebando durante toda la tarde esta información para desvelarla en la recta final del programa, justo antes de dar paso a Informativos Telecinco.

El toque de atención de David Valldeperas en 'Sálvame'

Sin embargo, el devenir de los acontecimientos ha provocado que llegasen las 21.00 de la noche, momento en el que el programa se quedaba sin tiempo para poder abordar tal información y escuchar las palabras de esta mujer, que quería mandar un mensaje de apoyo hacia la periodista y sus hijas.

En este punto, David Valldeperas, uno de los directores de 'Sálvame', ha estallado contra los trabajadores del programa porque no han sido previsores y han contado con que este contenido había que desvelarlo antes del Informativo. En este sentido, mientras Carlota Corredera y los colaboradores se quedaban sorprendidos porque el vídeo había sido cortado a la mitad, de fondo se podía escuchar al propio David Valldeperas gritar "¡No podéis hacer eso!"









Después, Carlota Corredera intentó hablar más fuerte para que no se escuchase el enfado del director, emplazando a la audiencia a que las declaraciones se emitirán en el programa del próximo lunes.

No es la primera vez que el programa protagoniza un episodio de 'despiste' en la recta final del programa. Por todos son recordados los famosos pasos de 'Sálvame' al Informativo de Pedro Piqueras, algunos tan surrealistas que se hicieron virales rápidamente en redes sociales.

Ahora, el enfado de David Valldeperas se quedará en una nueva anécdota, justo en un momento en el que el tema que se iba a tratar está de máxima actualidad por la participación de Bigote Arrocet en el reality de Telecinco 'Secret Story'.

Sobre este programa, el pasado jueves, el propio Bigote Arrocet y Terelu Campos protagonizaron una conversación tensa, pero que destacó por un mensaje de Edmundo sobre María Teresa Campos, en el que pidió que se dejase en paz a la reconocida periodista y lejos de los focos: "Yo lo que quiero es que dejen a Teresita tranquila, si es por comunicado yo podría hacer muchos durante dos años. Yo he escuchado a Carmen decir que estaba enojada conmigo porque yo había abandonado a Teresa y Terelu sabes que eso no es verdad. Yo no la deje por un WhatsApp, no mientan.