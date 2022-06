Desvelado el motivo por el que Risto Mejide ha desaparecido de 'Todo es Mentira'

Risto Mejide ya se despidió del programa 'Todo es verdad'. 'Todo es verdad' era la versión nocturna del programa 'Todo es mentira', un programa que nació en junio de 2021. Por su parte, el presentador Risto Mejide explicó que no se trataba de un adiós al programa, sino de un hasta pronto ya que hay posibilidades de que pueda regresar. De esta forma, continuarían dando información política y de actualidad.





En esta ocasión el presentador del programa 'Todo es mentira' Risto Mejide anunció el pasado 9 de junio en su programa 'Todo es mentira', que se iría unos días de vacaciones. Ante estas declaraciones una de sus compañeras Marta Flich contradijo la versión de Risto y afirmó que este dejaba unos días el programa para “currar”. Fue por ello que al final del programa el publicista decidió rectificar sus palabras e informó que comenzaban las grabaciones del programa de 'Got Talent' en Mediaset. Este era el motivo real por el cual dejaba el programa.

El publicista comentó la necesidad de asistir a las grabaciones. Sin embargo, mientras tanto el puesto de presentador sería ocupado por Marta Flich. En ambos casos Risto por su parte, anuncia su despedida aunque sea breve, ya que considera que hay que agradecer a la audiencia que hayan estado ahí. Pero que volverá.

Laura Escanes aclara todas las dudas sobre si volverá a ser madre junto a Risto

Al hilo de esta noticia sobre Risto Mejide recordamos que siempre ha sido un personaje televisivo muy seguido. Comenzó como jurado de 'Operación Triunfo', donde se convirtió en unos de los rostros más comentados de la pantalla por sus críticas a los concursantes.





Sin embargo, con el paso de los años, ha ido protagonizando otros espacios en los que su apariencia ha ido cambiando como en 'Al rincón de pensar', 'Chester' o 'Todo es mentira', y donde los espectadores le empezaron a apreciar como profesional. Desde entonces, ha vuelto a ser jurado en otros talents de Telecinco como 'Got talent' o 'Top Star'.

No obstante, algunos usuarios de las redes sociales rebuscaron otro motivo para arremeter contra el presentador de Cuatro. En 2015, Risto Mejide hizo pública su relación con Laura Escanes, siendo consciente de todas las críticas que recibirían por su diferencia de edad. Ella tenía 19 años y él 41. Sin embargo, desde hace años, son inseparables y tienen una hija en común: Roma. A pesar de que han formado una familia, las bromas sobre su diferencia de edad no han cesado desde entonces y todos se encuentran expectantes ante cuál será su próximo paso como pareja.

La influencer realizó un 'preguntas y respuestas' con sus seguidores de Instagram, espacio en el que sus followers pueden preguntarle lo que quieran para que ella responda a través de sus historias. Escanes respondió de manera personal y dejó claro que tener otro hijo no se encuentra en sus planes: "No está en mis planes ahora mismo. No sé lo que va a pasar en un futuro pero por ahora quiero y me apetece disfrutar de Roma y de mí".