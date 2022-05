Laura Escanes se pronuncia y aclara todas las dudas sobre si volverá a ser madre junto a Risto

Risto Mejide, como consecuencia de su polémico paso por televisión desde sus comienzos,siempre ha sido un personaje televisivo muy criticado y seguido. Comenzó como jurado de 'Operación triunfo', donde se convirtió en unos de los rostros más odiados de la pantalla por sus duras críticas a los concursantes.

Sin embargo, con el paso de los años, ha ido protagonizando otros espacios en los que su apariencia ha ido cambiando como en 'Al rincón de pensar', 'Chester' o 'Todo es mentira', y donde los espectadores le empezaron a apreciar como profesional. Desde entonces, ha vuelto a ser jurado en otros talents de Telecinco como 'Got talent' o 'Top Star'.

No obstante, algunos usuarios de las redes sociales rebuscaron otro motivo para arremeter contra el presentador de Cuatro. En 2015, el publicista hizo pública su relación con Laura Escanes, siendo conscientes de todas las críticas que recibirían por su diferencia de edad. Ella tenía 19 años y él 41. Sin embargo, desde hace años, son inesperables y tienen una hija en común: Roma. A pesar de que han formado una familia, las bromas sobre su diferencia de edad no han cesado desde entonces y todos se encuentran expectantes ante cuál será su próximo paso como pareja.

Ahora, todos los seguidores de la pareja se preguntan cuándo serán padres por segunda vez. Esta vez, Escanes ha vuelto a mostrarse muy sincera en sus redes sociales a la hora de hablar de ello. La influencer ha hecho un 'preguntas y respuestas' con sus seguidores de Instagram, espacio en el que sus followes pueden preguntarle lo que quieran para que ella responda a través de sus historias.









"No está en mis planes ahora mismo"

Una de las preguntas que ha respondido de manera muy clara es si se plantea tener un segundo bebé junto a Risto Mejide. "Me voy a poner un poco intensita para responder a esta pregunta", comenzaba diciendo Escanes, advirtiendo de la seriedad del asunto. "Tengo muchas preguntas sobre esto cada vez que hago un preguntas y respuestas. Creo que no somos conscientes del daño que puede hacer preguntar esto", apunta la influencer.

A pesar de ello, reconoce que a ella no le duelen este tipo de preguntas, pero cree que sí puede afectar a otras personas: "En mi caso no me duele". "¿Y si estuviera intentándolo y no pudiera? ¿Y si hubiera tenido un aborto?", señalaba las opciones por las que ha una persona le puede ofender este tipo de pregunta. "No sabemos la historia de los demás y es una pregunta súper íntima. Igual que cuando vemos a una pareja y ya preguntamos que cuando van a ir a por los hijos", agrega. "Pues oye, tal vez no quieren y lo único que hacemos cuando preguntamos eso es meter una presión innecesaria", aclara la mujer del presentador de Cuatro.

Después de esta reflexión, Escanes ha respondido de manera personal y ha dejado claro que, ahora mismo, tener otro hijo no está en sus planes: "No está en mis planes ahora mismo. No sé lo que va a pasar en un futuro pero por ahora quiero y me apetece disfrutar de Roma y de mí". "Profesionalmente me apasionan todos los proyectos que tengo por delante y no está en mi mente tener otro hijo. Soy muy feliz con Romita", reconoce, haciendo referencia a que se quiere dedicar al 100% a sus proyectos profesionales y a su pequeña, por lo que no quiere ampliar la familia por el momento junto a Risto.