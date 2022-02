Dura pérdida para Risto Mejide: adiós a uno de sus míticos colaboradores

Hace algo más de tres años, Risto Mejide anunciaba desde el plató de 'Sálvame' el nuevo proyecto que iniciaba en Cuatro. Se trataba de 'Todo es mentira', un nuevo espacio destinado a la sobremesa del canal de Mediaset basado en la actualidad y el humor. El programa arrancaba el 8 de enero de 2019, mientras que el presentador continuaba con sus entrevistas en el 'Chester', que por aquel momento estaba grabando su octava temporada.

En esta nueva etapa, Risto no estaba solo. En el plató le acompañaban Marta Flich, Antonio Castelo, Miguel Lago y Elsa Ruiz, este fue el equipo de la primera temporada y todos continúan este 2022, salvo Ruiz. La colaboradora dejó el programa en marzo de 2020 aunque no de manera pública, por lo que fueron muchos los rumores en torno a su salida del espacio y los motivos de la misma. En noviembre de ese mismo año, la colaboradora hacía uso de su humor y publicaba un mensaje en redes sociales 'explicando' su salida del programa, aunque en realidad no revelaba ningún detalle debido a que en el vídeo solo se escuchaba una batidora.

Miguel Lago abandona 'Todo es mentira'

El resto del equipo de 'Todo es mentira' ha continuado en Cuatro hasta este jueves, cuando han tenido que decir adiós a uno de los 'fundadores' del programa. Al comienzo del programa, Risto aseguraba que era un día especial porque "alguien del equipo que tiene que decirnos algo". En ese momento,Miguel Lago tomaba la palabra diciendo: "Me dirijo a la audiencia que durante tres años ha convertido 'Todo es mentira' en un programa de éxito objetivo para decir que hoy es mi último programa", para sorpresa de los espectadores.





El colaborador dejaba claro que "esto ya se acaba aquí hoy", es decir, que este viernes ya no estará presente en el plató. "Mis compañeros saben que estoy en un momento de cambio, de iniciar una nueva etapa y las últimas semanas han sido muy difíciles, me han afectado enormemente", explicaba Lago, sin entrar en más detalles de lo que ha ocurrido. Eso sí, asegurando que ha decidido "poner los pies en la tierra, equilibrar todo e iniciar una etapa nueva donde nos veremos y donde desarrollaré nuevos proyectos".

Mejide, visiblemente emocionado, aunque ya sabía la noticia con anterioridad, respondía a su compañero con unas bonitas palabras: "Una etapa que empieza ahora y nosotros te agradecemos muchísimo la que se cierra hoy, en nombre de todo el programa", y añadía "Vamos a disfrutar del programa de hoy, por esos 767 programas que llevamos y desde luego siempre tendrás aquí la puerta abierta", y es que acumulan centenares de programas juntos. Lago cerraba este momento emotivo, asegurando que en su último día, iba a hacer "lo que cada tarde hacemos, chistes y risa".