Risto Mejide pierde la paciencia en directo por lo que le dice un periodista ruso: "Hay cosas que ya ofenden"

Risto Mejide volvió a formar parte de la parrilla de Cuatro al ponerse al frente de 'Todo es verdad'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de ómicron y la situación política, el programa dedicó gran parte del espacio a la guerra entre Ucrania y Rusia. Es por esto por lo que, además de conectar con los corresponsales, también realizaron una videollamada con un periodista ruso que hizo perder la paciencia al presentador.

Para analizar lo que está sucediendo durante la invasión de Rusia en Ucrania, Risto dio paso a Victor Ternovsky, un periodista del medio Sputnik. El entrevistado sacó de sus casillas al comunicador al hablar de la invasión de Ucrania "entre comillas", por lo que Risto se vio oligado a cortarle y a decir lo que pensaba al respecto sin pelos en la lengua.

"A mí ya hay cosas que me ofenden. ¿Pones entre comillas la invasión rusa? ¿Cómo que comillas?", le preguntaba el conductor del espacio de Cuatro, visiblemente ofendido. "Le voy a explicar por qué. Ustedes deberían haber hablado sobre ese conflicto desde el año 2014, que dura ya ocho años", se justificaba el periodista invitado.

"¿Y eso nos invalida para decir ahora que esto es una invasión? Como no hemos hablado de 2014, cosa que tampoco es cierta, no nos invalida para decir que esto es una invasión", le replicaba el presentador de 'Todo es verdad', muy enfadado. "Esto que está ocurriendo hoy es una invasión con todas las letras", defendía el publicista. "Me ofende como ciudadano europeo que le ponga las comillas. Comillas de qué, si estamos hablando de que puede haber 7 millones de refugiados", insistía Risto.









"Usted no está viendo la realidad"

"Comillas de qué si estamos viendo que están bombardeando los edificios. Comillas de qué si hay civiles sufriendo las consecuencias. Comillas de qué si en todas las ciudades hay gente metida en refugios porque si no les bombardean. ¡Comillas, discúlpeme, inaceptables!", estallaba Mejide.

"Si usted realmente se piensa que es periodista poniendo comillas a una realidad que estamos viendo con nuestros ojos, es que usted no está viendo la realidad o le han dicho que no la vea", declaraba el presentador.

Tal y como recordaba el presentador, Sputnik ha sido señalado como "una maquinaria de guerra propagandística al servicio del Gobierno". Unas palabras que indignaron al periodista ruso: "Colegas, estáis alimentando una postura muy cómoda. 'Víctor no dice lo que opina, cumple las órdenes...'". "Tenemos que entender el por qué de la situación, tenemos que ver todo el contexto. ¿Por qué usted no habla sobre cómo ve injustamente Rusia la invasión de la OTAN que está tocando ya las fronteras de Rusia?", agregaba.